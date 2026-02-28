À LA UNE DU 28 FéV 2026
[06:00]ASSE Mercato : un club totalement inattendu a doublé les Verts pour un futur crack
[05:00]Stade Rennais : déception pour Haise, l’alter ego de Dembélé est dans un autre club de Ligue 1
[00:00]FC Barcelone : Lamine Yamal a oublié Nicki Nicole avec une nouvelle starlette !
[23:00]Le PSG doit-il craindre un retour de Luis Enrique au FC Barcelone ?
[22:42]RC Strasbourg – RC Lens (1-1) : un point et des gros regrets, les notes des Sang et Or
[22:00]FC Barcelone Mercato : grande nouvelle pour l’avenir de Rashford, mais…
[21:30]ASSE : Montanier fait exploser une révélation des Verts
[21:00]PSG : la sonnette d’alarme est tirée, Paris déjà KO avant de retrouver Chelsea !
[20:20]FC Nantes : la journaliste taclée par Kombouaré riposte… et elle y va franco !
[19:48]RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Strasbourg
ASSE Mercato : un club totalement inattendu a doublé les Verts pour un futur crack

Par William Tertrin - 28 Fév 2026, 06:00
Au coude à coude avec Brentford pour un défenseur central camerounais très prometteur, l’ASSE a finalement été coiffée au poteau, tout comme le club anglais.

Il y a quelques semaines, le compte X La Mise Au Vert relayait que l’ASSE était bien placée pour chiper Chris Irénée Ntamack Pondy, jeune défenseur central camerounais de 17 ans, qui devait s’engager avec Brentford. En effet, selon Fabrizio Romano, un accord verbal existait avec le 7e de Premier League pour le joueur issu de la Dauphine Academy Sport Center au Cameroun.

L’ASSE finalement doublée par un club norvégien

Comme rapporté par le compte Instagram lekip2foot, « le talent camerounais était courtisé par plusieurs clubs, notamment en Allemagne et en Italie, mais il a choisi Brentford comme prochaine destination. Quelques précisions sur le joueur : Chris Irénée Ntamack Pondy, né le 16 mars 2008 (17 ans), est un défenseur central (souvent décrit comme un stoppeur gaucher prometteur) issu de la Dauphine Academy Sport Center au Cameroun. Il est international camerounais U17, ayant participé à la Coupe d’Afrique des Nations U17 2025 au Maroc ».

Mais finalement, Chris Irénée Ntamack Pondy ne rejoindra ni le Forez, ni l’Angleterre. Fabrizio Romano vient d’annoncer que c’est… le club norvégien de Fredrikstad, 8e du dernier championnat, qui va faire venir le joueur. L’ASSE passe donc à côté d’un joueur semble-t-il prometteur, qui a fait un choix assez inattendu en privilégiant la Norvège à la Premier League, voire la Ligue 1 la saison prochaine.

