À LA UNE DU 9 AVR 2026
[00:32]PSG – Liverpool : Paris plus fort cette saison ? Luis Enrique répond avec des mots forts
[00:12]PSG – Liverpool : Luis Enrique affiche un gros regret malgré la victoire
[23:00]Ligue des Champions : le PSG domine Liverpool, le FC Barcelone voit rouge et s’incline contre l’Atlético
[22:52]PSG – Liverpool : Paris prend une option pour les demi-finales, les notes des Parisiens
[22:30]RC Lens : un ancien de l’ASSE sort les griffes et allume Pierre Sage
[22:00]ASSE, FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour une cible commune des Verts et des Canaris !
[21:40]FC Nantes : Tati connaît sa sanction, gros coup dur pour Halilhodžić
[21:20]OM : après la révélation du logo, le nouveau maillot domicile a fuité
[21:00]Stade Rennais Mercato : ça sent déjà la fin pour ce flop, Haise a accéléré son départ
[20:40]RC Lens : une bonne nouvelle est tombée, ça va régaler Bollaert !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG – Liverpool : Paris plus fort cette saison ? Luis Enrique répond avec des mots forts

Par Fabien Chorlet - 9 Avr 2026, 00:32
💬 Commenter
Luis Enrique

Après PSG – Liverpool (2-0), il a été demandé en conférence de presse d’après-match à Luis Enrique si son équipe était plus forte cette saison que la précédente.

Après la victoire convaincante du Paris Saint-Germain face à Liverpool (2-0), ce mercredi soir au Parc des Princes, en quart de finale aller de Ligue des Champions, le club de la capitale a pris une option sur la qualification pour le dernier carré. Dominateurs dans le jeu et solides défensivement, les Parisiens ont su répondre présents lors de ce choc très attendu face aux Reds.

Interrogé en conférence de presse d’après-match sur l’évolution de son équipe par rapport à la saison dernière, le coach parisien, Luis Enrique, a été invité à comparer le niveau actuel de son groupe avec celui de l’exercice précédent.

« On veut continuer à marquer l’histoire »

« On a pas mal joué l’année dernière non ? C’est une année de plus. L’an dernier, vous m’avez dit beaucoup de fois qu’on était très jeune et que c’était impossible de gagner la C1. Cette année, on est encore jeune, mais on est motivé. On veut continuer à marquer l’histoire, mais il faut s’améliorer et trouver des solutions. Cela fait trois ans que nous sommes ensemble et nous nous connaissons bien », a répondu le technicien espagnol.

Ligue des championsPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue des champions, PSG