PSG – Liverpool : Paris plus fort cette saison ? Luis Enrique répond avec des mots forts

Après PSG – Liverpool (2-0), il a été demandé en conférence de presse d’après-match à Luis Enrique si son équipe était plus forte cette saison que la précédente.

Après la victoire convaincante du Paris Saint-Germain face à Liverpool (2-0), ce mercredi soir au Parc des Princes, en quart de finale aller de Ligue des Champions, le club de la capitale a pris une option sur la qualification pour le dernier carré. Dominateurs dans le jeu et solides défensivement, les Parisiens ont su répondre présents lors de ce choc très attendu face aux Reds.

Interrogé en conférence de presse d’après-match sur l’évolution de son équipe par rapport à la saison dernière, le coach parisien, Luis Enrique, a été invité à comparer le niveau actuel de son groupe avec celui de l’exercice précédent.

« On veut continuer à marquer l’histoire »

« On a pas mal joué l’année dernière non ? C’est une année de plus. L’an dernier, vous m’avez dit beaucoup de fois qu’on était très jeune et que c’était impossible de gagner la C1. Cette année, on est encore jeune, mais on est motivé. On veut continuer à marquer l’histoire, mais il faut s’améliorer et trouver des solutions. Cela fait trois ans que nous sommes ensemble et nous nous connaissons bien », a répondu le technicien espagnol.