Battu par la France en Coupe du Monde malgré un bon match avec le Sénégal (1-3), Krépin Diatta (AS Monaco, 27 ans) figure dans les petits papiers du Stade Rennais en ce mercato estival.

Le Stade Rennais continue de multiplier les réflexions pour renforcer l’effectif de Franck Haise. Alors que plusieurs dossiers avancent déjà en coulisses, un nouveau nom circule avec insistance du côté de la Bretagne : celui de Krépin Diatta. L’international sénégalais de l’AS Monaco sort d’ailleurs d’une apparition remarquée lors de la Coupe du Monde. Malgré la défaite du Sénégal face à l’équipe de France (1-3), le joueur de 27 ans a livré une prestation solide qui n’est pas passée inaperçue.

Un profil qui plaît au Stade Rennais

Selon l’insider Jonathan, le Stade Rennais surveille de près la situation de Krépin Diatta. Libre de tout contrat, l’ancien joueur du Club Bruges représenterait une opportunité intéressante sur le marché. « Krepin Diatta libre est pisté par le Stade Rennais. Et ça serait une bonne idée de le recruter », affirme notamment la source. Polyvalent, capable d’évoluer sur le côté droit mais aussi dans des positions plus offensives, le Sénégalais possède des qualités qui correspondent aux attentes de Franck Haise. Sa vitesse, son expérience du haut niveau et sa connaissance parfaite de la Ligue 1 constituent des atouts indéniables.

Un obstacle salarial de taille ?

Mais si le profil séduit, le dossier s’annonce complexe. Le principal frein concerne la dimension financière de l’opération. À Monaco, Diatta bénéficie d’émoluments particulièrement confortables, en adéquation avec les standards du club princier. Un niveau de rémunération que le Stade Rennais ne sera peut-être pas disposé à reproduire. Les dirigeants bretons devront donc trouver le bon équilibre économique s’ils souhaitent transformer cet intérêt en négociations concrètes.

Sur le plan sportif, l’idée a pourtant du sens. À 27 ans, Krépin Diatta se situe dans la pleine maturité de sa carrière et pourrait apporter immédiatement son expérience à un groupe rennais qui cherche à retrouver les premières places du championnat. Son vécu, ses nombreuses sélections avec le Sénégal et son passage réussi en Ligue 1 plaident également en sa faveur. Reste désormais à savoir si Rennes décidera d’accélérer sur ce dossier et surtout si le joueur est prêt à revoir ses exigences salariales pour rejoindre le projet porté par Franck Haise.