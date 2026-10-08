FC Nantes : Poirier reçoit d’excellentes nouvelles avant Reims !

Le FC Nantes retrouve la Ligue 2 ce samedi (14h) avec la réception du Stade de Reims. Et les bonnes nouvelles s’accumulent pour Grégory Poirier ! Alors que les Canaris récupèrent plusieurs joueurs importants, leur prochain adversaire pourrait débarquer à la Beaujoire avec pas moins de six absents ou incertains. Une situation idéale pour les Nantais avant ce choc de la huitième journée.

Après trois semaines de trêve internationale, le FC Nantes s’apprête enfin à retrouver la compétition. Les hommes de Grégory Poirier accueilleront le Stade de Reims ce samedi à 14h, avec l’ambition de repartir du bon pied devant leur public.

Et à l’approche de cette rencontre, les nouvelles sont particulièrement encourageantes du côté de la Beaujoire. Le technicien nantais devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet, avec notamment les retours de blessure de Killian Corredor et Fabien Centonze. Deux renforts précieux qui pourraient offrir de nouvelles solutions aux Canaris.

Mais ce n’est pas tout ! Car pendant que l’infirmerie nantaise se vide progressivement, celle du Stade de Reims continue de poser de sérieux problèmes à Nicolas Usaï.

Reims pourrait perdre six joueurs face au FC Nantes !

Le prochain adversaire des Canaris devra déjà composer avec trois absences certaines. Expulsé lors de la dernière rencontre face à Montpellier (1-1), Armel Zohouri a écopé d’un match de suspension et manquera donc le déplacement à Nantes.

Deux autres joueurs seront également indisponibles. Touchés au genou, Mory Gbane et Lenny Sylla ne pourront pas participer à cette huitième journée de Ligue 2. Des forfaits qui compliquent forcément la préparation de Nicolas Usaï.

Et la liste pourrait encore s’allonger ! Joseph Okumu, Youssef El Kachati et Hafiz Ibrahim restent tous les trois incertains. En phase de reprise ces derniers jours, aucun d’entre eux n’a participé à la rencontre amicale remportée par Reims face à Anderlecht (2-1) vendredi dernier.

Au total, ce sont donc six joueurs rémois dont la participation à cette affiche est compromise, dont trois forfaits déjà confirmés.

Une occasion en or pour Grégory Poirier !

Avec les retours attendus de Corredor et Centonze, mais aussi les nombreuses difficultés rencontrées par son adversaire, Grégory Poirier dispose de plusieurs motifs de satisfaction avant ce rendez-vous.

D’autant que les Nantais auront l’avantage d’évoluer devant leur public, dans une Beaujoire qui attend avec impatience le retour de son équipe après cette longue coupure internationale.

Reste évidemment à ne pas sous-estimer le Stade de Reims. Malgré plusieurs absences importantes, la formation champenoise conserve des arguments pour poser des problèmes aux Canaris. Les trois joueurs incertains pourraient également être rétablis d’ici samedi.

Une chose est certaine : les voyants semblent passer au vert pour le FC Nantes. Avec un effectif qui retrouve des forces et un adversaire diminué, Grégory Poirier tient une belle occasion de relancer la dynamique nantaise. Reste désormais à confirmer ces bonnes nouvelles sur le terrain !