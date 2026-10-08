Flashback, il y a un an : TransferRoom, la révolution oubliée : quand Nantes croyait avoir trouvé la botte secrète

Il y a un an, le FC Nantes se rêvait en pionnier du mercato digital grâce à TransferRoom, signant en deux temps trois mouvements des deals jugés malins. Un an plus tard, alors que la vente du club fait tanguer la Maison Jaune, le contraste est saisissant et en dit long sur l’évolution du projet nantais.

Quand TransferRoom promettait l’eldorado nantais

Automne 2025. Les supporters nantais découvraient avec curiosité les dessous d’un mercato nouvelle génération, orchestré depuis un salon d’hôtel à Paris. Via la plateforme TransferRoom, le FC Nantes signait le retour de Chidozie Awaziem en provenance des Colorado Rapids et ouvrait la porte à Pedro Chirivella, filant vers le Panathinaïkos. Deux mouvements rapides, stratégiquement bouclés, qui faisaient dire à la presse que le club avait pris une longueur d’avance sur ses concurrents. TransferRoom n’était pas qu’un gadget : il venait, selon L’Équipe, d’être à l’origine d’une quarantaine de deals sur le marché français en un seul été. Auxerre ou Watford s’en servaient eux aussi. À Nantes, on se félicitait alors d’avoir trouvé l’outil idéal pour anticiper les besoins du groupe et sécuriser les dossiers à temps. L’enthousiasme régnait autour de la direction comme des supporters, persuadés que la Maison Jaune avait, pour une fois, pris le bon wagon du foot moderne.

Un an plus tard, la réalité du FC Nantes a changé de visage

En octobre 2026, le décor est tout autre. Le FC Nantes ne fait plus la Une pour ses coups de génie sur le marché, mais pour une vente de club qui s’embourbe, ballotée entre les avis défavorables du CSE et les exigences de la DNCG. Loin des ambitions technologiques d’hier, l’actualité est rythmée par les incertitudes sur l’avenir institutionnel, les attentes autour d’un jeune espoir (Loan Merrifield) et une piste défensive en Afrique du Sud pour remplacer un blessé — une stratégie plus défensive que conquérante. Les finances inquiètent, le projet Tavares peine à rassurer, et chaque étape de la reprise semble soumise à un nouvel obstacle. Un an après avoir vanté leur nouvel outil, les Canaris ne s’offrent plus le luxe d’anticiper, mais subissent un contexte où chaque décision est pesée, discutée, parfois contestée. De la promesse d’un club agile et moderne, il ne reste que l’écho d’une dynamique aujourd’hui mise entre parenthèses, le mercato passant au second plan face à la priorité du moment : la survie économique et institutionnelle d’un FC Nantes à la croisée des chemins.