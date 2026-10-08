ASSE : 3 nouveaux internationaux pour Cathro !

La longue trêve internationale s’achève sur un bilan très positif pour l’ASSE. Parmi les douze Stéphanois appelés en sélection, trois ont connu leur première cape, trois ont marqué et, surtout, aucun n’est revenu blessé. Une excellente nouvelle pour Ian Cathro avant la réception de Rodez, samedi soir.

Ian Cathro peut avoir le sourire. Après près de trois semaines de trêve internationale, l’entraîneur écossais a récupéré l’ensemble de ses internationaux à L’Étrat. Douze joueurs du groupe professionnel avaient quitté le Forez pour rejoindre leurs sélections respectives. Et le bilan est particulièrement encourageant à l’heure de retrouver la Ligue 2.

Boakye, Naïr et Pedro ont franchi un cap

Cette trêve restera notamment gravée dans la mémoire de trois Stéphanois. Augustine Boakye, Sohaib Naïr et Kévin Pedro ont tous les trois honoré leur première sélection internationale. Le premier a découvert les Black Stars du Ghana, le deuxième les Fennecs algériens et le troisième les Léopards de la République démocratique du Congo.

Une belle récompense pour ces trois joueurs, qui voient leur progression sous le maillot vert reconnue au niveau international. Et une satisfaction supplémentaire pour l’ASSE, qui compte désormais trois internationaux de plus dans son effectif.

D’autres Stéphanois ont également profité de cette parenthèse pour se mettre en évidence. Adam Baallal a trouvé le chemin des filets avec les U20 marocains, tout comme Irvin Cardona avec Malte et Ben Old avec la Nouvelle-Zélande. Trois buteurs qui reviendront dans le Forez avec le plein de confiance.

Aucun blessé, la meilleure nouvelle pour Cathro !

Tout le monde n’a toutefois pas connu la même réussite. Mamour N’Diaye, appelé avec le Sénégal, n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur le terrain. Même constat pour Tamar Svetlin avec la Slovénie. Les deux joueurs rentrent donc bredouilles de cette trêve, sans avoir pu améliorer leur statut en sélection.

Mais l’essentiel est ailleurs pour Ian Cathro. Aucun de ses douze internationaux n’a été blessé durant cette longue parenthèse. Un petit miracle, ou presque, compte tenu des déplacements, des voyages et de l’enchaînement des rencontres.

Alors que les Verts s’apprêtent à retrouver Geoffroy-Guichard samedi soir face à Rodez, le technicien stéphanois pourra donc compter sur l’intégralité de ses internationaux. De quoi préparer ce rendez-vous dans les meilleures conditions, avec un groupe au complet et plusieurs joueurs revenus gonflés à bloc.

Pour une fois, cette interminable trêve internationale n’aura laissé que de bonnes nouvelles, ou presque, du côté de L’Étrat !