PSG : le projet d’un Parc des Princes à 70 000 places déjà menacé !

Alors que le PSG semble désormais privilégier un avenir au Parc des Princes, le projet d’agrandissement de son stade pourrait se heurter à un obstacle de taille ! Pour atteindre une capacité de 70 000 places, le club parisien envisagerait de modifier profondément l’enceinte historique. Mais les proches de Roger Taillibert, l’architecte du Parc, ne l’entendent pas de cette oreille et pourraient même engager une bataille judiciaire pour protéger son œuvre.

Le Paris Saint-Germain va-t-il finalement rester au Parc des Princes ? Après plusieurs années de tensions avec la Mairie de Paris concernant la vente du stade, la possibilité d’un accord semble reprendre de l’épaisseur. Le club de la capitale privilégierait désormais une solution lui permettant de devenir propriétaire de son enceinte historique pour la transformer en un stade moderne de 70 000 places.

Un projet particulièrement ambitieux qui permettrait au PSG d’augmenter considérablement sa capacité d’accueil tout en conservant son implantation historique dans la capitale. Mais si cette perspective fait rêver une partie des supporters, sa réalisation pourrait s’avérer beaucoup plus compliquée que prévu.

Car au-delà des négociations avec la municipalité, un autre obstacle majeur se dresse déjà devant les dirigeants parisiens : l’architecture si particulière du Parc des Princes.

Le PSG prêt à détruire le toit mythique du Parc des Princes ?

Pour atteindre son objectif de 70 000 places, le PSG pourrait être contraint de prendre une décision radicale. Selon les pistes étudiées par le cabinet d’architecture Populous, spécialiste des grandes enceintes sportives, la suppression du toit actuel constituerait une solution pour permettre un agrandissement spectaculaire des tribunes.

Une perspective qui risque de provoquer une véritable polémique. Car le toit du Parc des Princes, imaginé par Roger Taillibert, fait partie intégrante de l’identité du stade depuis son inauguration en 1972.

Jusqu’ici, plusieurs projets avaient notamment envisagé d’abaisser la pelouse pour gagner de la place et créer de nouvelles rangées de sièges. Mais cette solution pourrait ne pas suffire pour atteindre les ambitions du PSG.

Et surtout, toucher à la structure emblématique du Parc des Princes ne plaît pas du tout aux défenseurs de son patrimoine architectural.

« Le Parc des Princes est une construction unique qui fait partie de l’histoire de l’architecture. Toucher aux fléaux, cela dénature complètement l’image de l’édifice. On peut travailler plus finement le projet et trouver une autre voie », prévient Nicolas Buisson, architecte du patrimoine et ancien collaborateur de Roger Taillibert.

Un avertissement qui pourrait rapidement devenir un véritable casse-tête pour les dirigeants parisiens.

Une bataille judiciaire pourrait tout faire capoter !

Car le PSG ne pourra pas nécessairement transformer le Parc des Princes comme bon lui semble, même en cas de rachat du stade.

La fille de Roger Taillibert, décédé en 2019, pourrait en effet faire valoir les droits attachés à l’œuvre de son père si elle estime que les travaux envisagés dénaturent son architecture. Une contestation qui pourrait déboucher sur une procédure judiciaire et retarder considérablement le projet parisien.

Et le problème est de taille ! Sans modification majeure du toit, certains architectes estiment que la capacité du Parc des Princes pourrait être limitée à environ 60 000 spectateurs. Un chiffre bien éloigné des 70 000 places espérées par les dirigeants du PSG.

Une différence de 10 000 sièges qui pourrait peser lourd dans les calculs économiques de Qatar Sports Investments. Entre le coût colossal des travaux, les délais de construction et les revenus supplémentaires attendus, le club devra déterminer si une rénovation moins ambitieuse présente un réel intérêt financier.

Le PSG pourrait donc se retrouver face à un choix particulièrement délicat : préserver l’architecture historique du Parc des Princes en renonçant à une partie de ses ambitions, ou poursuivre un projet de transformation plus radical au risque de provoquer un long bras de fer juridique.

Une chose est certaine : même si un accord venait à être trouvé avec la Mairie de Paris, le feuilleton du futur stade du PSG serait encore loin d’être terminé. Et cette fois, ce n’est pas forcément la municipalité qui pourrait mettre des bâtons dans les roues des dirigeants qataris, mais bien l’héritage architectural du Parc des Princes !