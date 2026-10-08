FC Nantes : un rachat à 100 M€ préparé avec ChatGPT ?

Le projet de rachat du FC Nantes prend une tournure totalement inattendue ! Alors que Phenix Sports Invest a signé un protocole de vente avec Waldemar Kita, le groupe emmené par Paulo Tavares aurait présenté aux investisseurs un document ressemblant fortement à une création de ChatGPT. Et ce n’est pas tout : entre une rentabilité promise de 9 % par an et une valorisation du club estimée à 350 millions d’euros d’ici trois ans, les ambitions des futurs propriétaires suscitent de très sérieuses interrogations.

Décidément, le feuilleton du rachat du FC Nantes n’a pas fini de faire parler ! Alors que Waldemar Kita semble se rapprocher d’une vente historique de son club pour environ 100 millions d’euros, les révélations concernant le projet de Phenix Sports Invest risquent de refroidir encore davantage les supporters nantais.

Selon les informations d’Eurosport, le consortium dirigé par Paulo Tavares aurait présenté à plusieurs investisseurs un document confidentiel d’une trentaine de pages détaillant sa stratégie pour le FC Nantes. Problème : ce PowerPoint présenterait toutes les caractéristiques d’une création réalisée avec l’aide de ChatGPT !

Si l’utilisation de l’intelligence artificielle n’a rien d’illégal et ne suffit évidemment pas à remettre en cause le sérieux d’un projet, c’est surtout le contenu de cette présentation qui fait bondir plusieurs spécialistes financiers.

Car les promesses avancées par les candidats au rachat ont de quoi donner le vertige.

9 % de rendement et un FC Nantes valorisé à 350 M€ !

Le document révélé par Eurosport présenterait une opportunité d’investissement particulièrement attractive. Pour participer au projet, les investisseurs devraient débourser au minimum 250 000 euros, avec une rémunération annoncée de 9 % par an.

Un rendement particulièrement élevé qui interroge, notamment dans le contexte économique actuel du FC Nantes, pensionnaire de Ligue 2 et confronté à d’importantes pertes financières.

Mais la surprise ne s’arrête pas là ! Le consortium aurait également imaginé plusieurs scénarios de valorisation du club sur trois ans. Et dans l’hypothèse la plus ambitieuse, le FC Nantes pourrait atteindre une valeur de 350 millions d’euros !

Un montant spectaculaire, qui placerait même les Canaris au-dessus de l’Olympique Lyonnais selon la comparaison avancée par Eurosport.

Reste évidemment à savoir comment les investisseurs comptent parvenir à une telle progression en seulement trois ans. Car entre les résultats sportifs, les droits télévisés et les investissements nécessaires pour relancer le club, le chemin s’annonce particulièrement compliqué.

« Cette présentation est catastrophique » : la DNCG va-t-elle bloquer la vente ?

Ces projections financières suscitent déjà de vives réactions dans le monde du football français. Interrogé par Eurosport, un expert financier n’a pas caché son inquiétude devant les promesses présentées aux investisseurs.

« Très honnêtement, cette présentation est catastrophique », estime-t-il, avant de pointer du doigt le rendement annuel de 9 % annoncé par le consortium.

Selon ce spécialiste, une rémunération aussi importante pourrait peser lourdement sur les finances du club, une partie des ressources devant potentiellement servir à rémunérer les investisseurs plutôt qu’à financer son développement sportif.

De quoi raviver certains mauvais souvenirs dans le football français. Plusieurs dirigeants interrogés par Eurosport ont notamment établi des parallèles avec les montages financiers associés à Gérard Lopez ou John Textor.

Des comparaisons sévères qui ne constituent toutefois pas une preuve d’irrégularités. Mais elles illustrent la méfiance grandissante autour de cette opération.

Et c’est désormais la DNCG qui pourrait avoir le dernier mot. Malgré la signature d’un protocole de vente entre Waldemar Kita et Phenix Sports Invest, l’opération doit encore franchir les contrôles financiers nécessaires à sa concrétisation.

Le groupe de Paulo Tavares assure de son côté disposer d’un projet solide et rejette les inquiétudes concernant sa viabilité.

Une chose est certaine : entre un PowerPoint aux allures de présentation générée par ChatGPT, un rendement annuel annoncé de 9 % et une valorisation rêvée de 350 millions d’euros, le projet de rachat du FC Nantes soulève désormais bien plus de questions que de certitudes. Et à quelques semaines d’un éventuel changement de propriétaire, les supporters nantais peuvent légitimement se demander ce qui les attend réellement après l’ère Kita.