ASSE Mercato : les Verts officialisent l’arrivée d’un jeune buteur prolifique !

L’ASSE continue de miser sur la filière camerounaise. Les Verts viennent d’officialiser l’arrivée de Jordan Zibi Emini, dit Jordan André, un jeune attaquant de 18 ans prêté avec option d’achat par Oyili FC. International U17 avec le Cameroun, le buteur a déjà frappé fort sous le maillot stéphanois avec trois réalisations en seulement deux matches !

L’ASSE poursuit son recrutement de jeunes talents africains. Et la filière camerounaise semble décidément avoir les faveurs des dirigeants stéphanois ! Le club vient d’officialiser l’arrivée de Jordan Zibi Emini, plus connu sous le nom de Jordan André. Né en avril 2008 à Yaoundé, cet attaquant de 18 ans débarque dans le Forez en provenance d’Oyili FC, sous la forme d’un prêt jusqu’en juin 2027 assorti d’une option d’achat.

Un nouveau pari sur l’avenir pour Kilmer Sports Ventures, qui continue d’investir sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la nouvelle recrue n’a pas attendu l’officialisation de son arrivée pour se faire remarquer !

Trois buts en deux matches avec les U19 !

Car Jordan André a déjà effectué des débuts tonitruants avec les U19 Nationaux de Frédéric Dugand. En seulement deux apparitions, le Camerounais a inscrit trois buts ! Des statistiques prometteuses pour un joueur qui découvre un nouvel environnement, un nouveau pays et un football bien différent de celui qu’il pratiquait jusqu’ici.

Formé à Oyili FC, un club situé au nord-est de Yaoundé, Jordan André a commencé le football dès l’âge de six ans. Encouragé par sa mère et entraîné par son père, il a franchi les différentes étapes de sa formation jusqu’à attirer l’attention des sélections nationales camerounaises.

International U17, il a notamment disputé l’intégralité des rencontres du Cameroun lors de la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie en 2025, à chaque fois comme titulaire. Une expérience internationale précoce qui lui vaut aujourd’hui d’être présélectionné avec les U20 des Lionceaux Indomptables.

Son profil de véritable avant-centre, porté sur la finition, a séduit les recruteurs stéphanois. Et ses premiers pas dans le Forez semblent leur donner raison.

Perrin séduit par son instinct de buteur

Loïc Perrin ne cache d’ailleurs pas son enthousiasme. « Jordan est un jeune joueur qui possède déjà une expérience internationale. C’est un profil d’attaquant intéressant athlétiquement, buteur dans l’âme. Il a soif de marquer des buts et son début de saison le prouve. C’est un potentiel qu’il faut continuer à développer. On va l’aider à ce qu’il franchisse les différentes étapes », explique le directeur sportif de l’ASSE.

De son côté, le jeune Camerounais affiche déjà de grandes ambitions, tout en gardant les pieds sur terre. « Je suis très fier de rejoindre ce très grand club qu’est l’AS Saint-Étienne. Porter ce maillot signifie beaucoup. Je veux donner le meilleur de moi-même, à chaque instant. Écouter. Travailler. Pour rêver, un jour, de jouer avec l’équipe première. »

L’objectif est donc clairement affiché : gravir progressivement les échelons jusqu’au groupe professionnel d’Ian Cathro. Mais avant d’envisager une apparition à Geoffroy-Guichard, Jordan André devra confirmer ses débuts prometteurs chez les U19, voire convaincre à l’étage supérieur avec la réserve.

Pour l’ASSE, ce recrutement à moindre risque financier, grâce à la formule du prêt avec option d’achat, ressemble à un pari intéressant. Reste à savoir si le jeune Camerounais saura transformer ses premières promesses en véritable confirmation. Avec trois buts en deux matches, il a en tout cas déjà trouvé la meilleure façon de se présenter aux supporters stéphanois !