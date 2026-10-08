FC Nantes : avant Reims, Poirier annonce deux bonnes nouvelles et un coup dur

À deux jours de la réception du Stade de Reims, Grégory Poirier a fait le point sur l’état de santé de son groupe après trois semaines de trêve.

Après trois semaines sans match officiel, le FC Nantes s’apprête à retrouver la Ligue 2 avec la réception du Stade de Reims, samedi à 14 heures à la Beaujoire. À l’approche de cette 8e journée, Grégory Poirier a fait le point sur l’état de santé de son effectif. Et si l’infirmerie nantaise n’est pas encore vide, l’entraîneur des Canaris peut tout de même compter sur plusieurs bonnes nouvelles.

Alexis Mirbach reste indisponible, tout comme Tylel Tati mais également Mathieu Cafaro. Le joueur, titulaire à six reprises lors des sept premières journées, n’a pas participé au match amical contre Lorient et n’était pas visible lors de l’entraînement de mardi à cause d’une lésion aux quadriceps.

Corredor et Centonze de retour

La bonne nouvelle vient des retours de Killian Corredor et Fabien Centonze. Les deux joueurs ont retrouvé le terrain durant la trêve et constituent deux solutions supplémentaires pour le staff nantais.

Corredor, notamment, a déjà rejoué face à Lorient après plusieurs semaines d’absence en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Il a ensuite participé normalement à l’entraînement collectif.

Le FC Nantes récupère donc deux joueurs importants au moment de retrouver la compétition. Reste désormais à savoir si Corredor et Centonze débuteront la rencontre ou s’ils seront utilisés progressivement.

Un retour à la compétition très attendu

Le rendez-vous face à Reims s’annonce important pour Nantes, actuellement 15e de Ligue 2 après sept journées, tandis que les Rémois occupent la troisième place.

Après une trêve de trois semaines et deux matchs amicaux, des défaites contre Le Mans et Lorient, les Canaris veulent désormais continuer sur leur lancée après 6 points sur 9 en trois matchs de L2.