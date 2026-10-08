PSG : un mastodonte français a signé à Paris !

Le PSG frappe fort sur le terrain des partenariats : le club parisien vient d’officialiser une alliance avec L’Oréal Groupe, leader mondial de la beauté, jusqu’en 2028.

Le PSG accueille un nouveau poids lourd dans son écosystème. Le club de la capitale a annoncé ce jeudi un partenariat stratégique avec L’Oréal Groupe, qui devient son partenaire beauté jusqu’en 2028. Une association inédite entre deux marques aux racines parisiennes et au rayonnement international.

Le PSG s’associe à L’Oréal

Pour L’Oréal, cette collaboration est une première avec un club de football. Le groupe entend s’appuyer sur l’image mondiale du Paris Saint-Germain, tandis que le club bénéficiera de l’expertise et de la puissance des nombreuses marques du géant français de la beauté.

Le partenariat concernera notamment Vichy Laboratoires, qui devient partenaire officiel « soin de la peau et des cheveux » de l’équipe professionnelle masculine du PSG.

Vichy va travailler avec les équipes du PSG

L’accord ira au-delà de la simple visibilité commerciale. Les équipes scientifiques de Vichy Laboratoires doivent rejoindre le Campus PSG de Poissy pour mener des études autour de la santé de la peau, du cuir chevelu, du bien-être et de la performance des sportifs.

Les joueurs disposeront également de produits de soin au Campus PSG et au Parc des Princes. Vichy pourra ainsi mettre son expertise dermatologique au service des exigences du très haut niveau. La marque est notamment recommandée par plus de 80 000 dermatologues dans le monde.

Cette arrivée intervient alors que les liens entre Vichy et le PSG se sont déjà renforcés en 2026 : le milieu parisien Vitinha est devenu ambassadeur mondial de Vichy Laboratoires en avril dernier.

Des activations au Parc des Princes

Les supporters ne seront pas oubliés. Le PSG et L’Oréal annoncent également de futures expériences autour des rencontres du club, mêlant sport, beauté, innovation et style.

Avec ce partenariat jusqu’en 2028, le PSG continue donc d’élargir son réseau de partenaires internationaux en associant son image à celle d’un groupe français de dimension mondiale.