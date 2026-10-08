ASSE – Rodez : une solution tient la corde pour remplacer Le Cardinal

L’ASSE devra se passer de son capitaine Julien Le Cardinal samedi soir contre Rodez. Un coup dur pour Ian Cathro, qui pourrait relancer Chico Lamba en défense centrale. Le Portugais a marqué des points lors du match amical contre Sion (5-1) et semble aujourd’hui tenir la corde.

C’est une absence qui risque de peser lourd. Samedi soir, face à Rodez, l’ASSE devra faire sans Julien Le Cardinal. Touché musculairement lors du déplacement à Metz (2-2), le capitaine stéphanois n’est pas suffisamment remis pour reprendre la compétition. Ian Cathro l’a confirmé en conférence de presse : « Il a pris un gros impact sur son muscle face à Metz. Il a repris le terrain, mais c’est trop juste pour ce week-end. »

Un vrai coup dur pour les Verts. Arrivé l’hiver dernier, Le Cardinal s’est rapidement imposé comme un patron de la défense. Son importance avait déjà sauté aux yeux lors du sprint final de la saison passée. Et elle s’est encore vérifiée à Metz, où l’ASSE menait 2-1 avant sa sortie sur blessure. Sans lui, les Stéphanois avaient fini par concéder l’égalisation, laissant échapper deux points précieux.

Au-delà de ses qualités défensives, Le Cardinal apporte son expérience, son leadership et une certaine sérénité à une arrière-garde qui n’a pas toujours rassuré depuis le début de saison. Son forfait oblige donc Cathro à revoir ses plans.

Lamba a marqué des points contre Sion

Pour remplacer son capitaine, l’entraîneur écossais dispose de deux options principales. La première mène à Chico Lamba. Le défenseur portugais, qui n’a plus débuté une rencontre officielle depuis la fin de l’hiver dernier, a profité du match amical remporté face au FC Sion (5-1) pour retrouver du rythme. Aligné pendant 90 minutes, il a visiblement donné satisfaction à son entraîneur.

« Chico a bien tenu sa place contre Sion. J’ai apprécié ce qu’il a montré et s’il n’a pas de pépins d’ici là, il sera apte à débuter contre Rodez. C’est une option », a expliqué Cathro.

Une déclaration qui ressemble à un sérieux encouragement. Lamba semble désormais tenir la corde pour accompagner Sohaib Naïr dans l’axe. Reste une interrogation : son manque de compétition. Car si le Portugais a rassuré contre Sion, un match officiel de Ligue 2 représente une tout autre exigence.

Bernauer capitaine, Svetlin à l’affût

L’autre possibilité consisterait à faire reculer Maxime Bernauer en défense centrale. Une solution qui présente l’avantage de l’expérience et de la polyvalence, mais qui obligerait Cathro à modifier son entrejeu. Tamar Svetlin pourrait alors en profiter pour retrouver une place de titulaire.

Ce choix permettrait de miser sur un joueur davantage habitué à la compétition, mais priverait aussi le milieu stéphanois de l’activité et de l’intelligence tactique de Bernauer, précieux dans son rôle actuel.

Une certitude, en revanche : c’est bien l’ancien Parisien qui portera le brassard de capitaine samedi soir.

Cathro devra également composer sans Mahmoud Jaber. L’international israélien a repris partiellement l’entraînement collectif, mais son retour reste prématuré. « Mahmoud Jaber a travaillé avec le groupe ce matin, mais son retour ne sera pas pour ce samedi », a précisé le technicien.

À l’heure des choix, la candidature de Lamba semble donc prendre de l’épaisseur. Et pour le Portugais, cette rencontre face à Rodez pourrait représenter une belle occasion de relancer sa saison. À condition de saisir sa chance. Car dans une défense stéphanoise encore trop perméable, la succession provisoire de Le Cardinal ne sera pas une mince affaire.