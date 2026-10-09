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FRANCE

ASSE : la durée de l’absence de Julien Le Cardinal dévoilée

Par Laurent Hess - 9 Oct 2026, 09:00

Forfait pour la réception de Rodez samedi soir, Julien Le Cardinal ne devrait pas rester longtemps éloigné des terrains. Selon nos informations, le capitaine de l’ASSE vise un retour dès le prochain match, sur la pelouse du Red Star. Une nouvelle rassurante pour Ian Cathro, qui devra néanmoins trouver une solution pour le remplacer ce week-end.

C’est l’un des gros coups durs de cette reprise. Touché musculairement lors du déplacement à Metz (2-2), Julien Le Cardinal manquera la réception de Rodez, samedi soir à Geoffroy-Guichard. Une absence forcément préjudiciable pour l’ASSE tant l’ancien Brestois s’est imposé comme un élément essentiel du dispositif d’Ian Cathro. Sa sortie à Metz avait d’ailleurs coïncidé avec les difficultés défensives des Verts, finalement rejoints au score après avoir mené 2-0.

Jeudi, en conférence de presse, Cathro n’avait pas caché sa déception. « Il a pris un gros impact sur son muscle face à Metz. Il a repris le terrain, mais c’est trop juste pour ce week-end », avait expliqué le technicien écossais. Mais les dernières nouvelles concernant son capitaine sont plutôt rassurantes.

Le Cardinal espère retrouver sa place au Red Star

Selon nos informations, l’indisponibilité de Le Cardinal devrait en effet se limiter à la réception de Rodez. Depuis deux semaines, le défenseur suit un programme individualisé avec un préparateur physique afin de retrouver l’intégralité de ses moyens. Trop juste pour participer au match amical contre le FC Sion (5-1), puis pour affronter Rodez, il retrouve progressivement ses sensations.

Surtout, le joueur lui-même se montre confiant quant à ses chances de reprendre la compétition dès le prochain déplacement des Verts, au stade Bauer, face au Red Star. Sauf contretemps, son absence ne devrait donc concerner qu’une seule journée de championnat. Une perspective rassurante pour Cathro, qui sait combien son capitaine compte dans l’équilibre défensif de son équipe, mais aussi dans son leadership.

Le staff stéphanois ne prendra toutefois aucun risque avec un joueur devenu incontournable. Son retour dépendra de l’évolution de ses sensations et de sa capacité à reprendre normalement l’entraînement collectif.

Lamba favori pour le remplacer contre Rodez

En attendant, Cathro doit lui trouver un remplaçant. Et Chico Lamba semble tenir la corde. Le défenseur portugais, qui n’a plus débuté en compétition depuis la fin de l’hiver dernier, a marqué des points lors du match amical contre Sion, disputé dans son intégralité.

« Chico a bien tenu sa place contre Sion. J’ai apprécié ce qu’il a montré et s’il n’a pas de pépins d’ici là, il sera apte à débuter contre Rodez. C’est une option », a confié Cathro.

L’autre possibilité consisterait à faire reculer Maxime Bernauer en défense centrale, une solution qui pourrait profiter à Tamar Svetlin au milieu de terrain. Une certitude, en revanche : Bernauer portera le brassard de capitaine samedi soir.

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