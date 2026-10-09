À LA UNE DU 9 OCT 2026
[12:20]ASSE : avant Rodez, la Ligue offre aux Verts un cadeau très prisé par l’OM et le RC Lens
[12:04]OM : plusieurs retours mais une nouvelle absence à l’entraînement avant Troyes !
[12:00]RC Lens – OL : inquiétude pour deux Lyonnais, dernière bonne nouvelle pour les Sang et Or avant le choc !
[11:40]OM Mercato : un serial buteur a signé à Marseille !
[11:20]ASSE : nouveau coup dur avant Rodez, Cathro face à un énorme casse-tête !
[11:00]OM : la petite confidence qui en dit long sur la vente et le remplaçant de McCourt 
[10:40]Stade Rennais : Lepaul disismule un énorme problème dans le vestiaire
[10:20]FC Nantes : 200 millions et Waldemar Kita met les voiles !
[10:00]PSG, FC Barcelone, Real Madrid Mercato : Fabrizio Romano annonce un coup de tonnerre pour l’avenir d’Haaland ! 
[09:48]Pronostic RC Lens – OL (09/10) : prono, cotes et compos
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : Lepaul disismule un énorme problème dans le vestiaire

Par Bastien Aubert - 9 Oct 2026, 10:40
Estéban Lepaul (Stade Rennais)

Malgré son rassemblement décevant en équipe de France, Estéban Lepaul (26 ans) reste le seul attaquant à savoir marquer des buts dans les rangs du Stade Rennais.

Le Stade Rennais va retrouver la Ligue 1 avec un objectif clair : relancer sa dynamique offensive. Après une entame de saison encourageante sur le plan comptable, les Bretons doivent désormais montrer qu’ils disposent de plusieurs solutions pour faire la différence.

Lepaul, l’arbre qui cache la forêt au Stade Rennais

Car derrière Estéban Lepaul, les alternatives restent limitées : aucun autre attaquant rennais n’a encore trouvé le chemin des filets depuis le début de la saison. Une statistique préoccupante, d’autant que Lepaul est lui-même resté muet lors des quatre dernières rencontres du club. Le joueur de 26 ans avait pourtant parfaitement lancé son exercice. Déjà meilleur buteur de Ligue 1 lors de la saison précédente avec 21 réalisations, l’avant-centre s’est rapidement imposé comme la principale arme offensive rennaise.

Mais cette dépendance devient problématique lorsque le numéro 9 ne marque plus. Depuis plusieurs rencontres, le Stade Rennais peine à trouver d’autres joueurs capables de prendre le relais dans la zone de vérité. L’équipe conserve des arguments offensifs, mais manque pour le moment de variété dans la finition. Le problème ne concerne donc pas uniquement la forme de Lepaul. Il touche aussi à la capacité collective du Stade Rennais à créer du danger et à répartir les responsabilités devant le but.

Les attaquants du Stade Rennais toujours muets !

Les chiffres sont particulièrement parlants pour les joueurs chargés d’accompagner Lepaul. Mousa Al-Tamari, Ludovic Blas et Issa Soumaré n’ont toujours pas marqué cette saison. L’ancien Havrais, arrivé libre, n’était d’ailleurs pas dans le groupe lors du déplacement à Lyon. Ces trois profils sont pourtant censés offrir des solutions différentes à Franck Haise : percussion, créativité et capacité à provoquer les défenses adverses. Pour l’instant, leur rendement reste insuffisant dans le dernier geste. Rennes a notamment manqué de variété sur les côtés, avec trop peu de dédoublements et de situations permettant de mettre l’avant-centre dans les meilleures conditions.

Le contraste est d’autant plus frappant que Rennes a réussi à engranger des points malgré un jeu parfois poussif. Les Rouge et Noir ont notamment battu Marseille sur le score de 1-0, le 11 septembre, grâce à un but d’Adrien Thomasson. Depuis la reprise après la trêve internationale, ce but est resté l’unique réalisation rennaise. Cette dépendance à quelques individualités peut devenir dangereuse sur la durée. Lorsque Lepaul est en réussite, le Stade Rennais possède un finisseur capable de transformer une occasion en but. Mais lorsque l’avant-centre est moins inspiré, les autres joueurs doivent prendre leurs responsabilités. C’est précisément ce qui manque actuellement à l’équipe de Franck Haise.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot