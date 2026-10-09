Malgré son rassemblement décevant en équipe de France, Estéban Lepaul (26 ans) reste le seul attaquant à savoir marquer des buts dans les rangs du Stade Rennais.

Le Stade Rennais va retrouver la Ligue 1 avec un objectif clair : relancer sa dynamique offensive. Après une entame de saison encourageante sur le plan comptable, les Bretons doivent désormais montrer qu’ils disposent de plusieurs solutions pour faire la différence.

Lepaul, l’arbre qui cache la forêt au Stade Rennais

Car derrière Estéban Lepaul, les alternatives restent limitées : aucun autre attaquant rennais n’a encore trouvé le chemin des filets depuis le début de la saison. Une statistique préoccupante, d’autant que Lepaul est lui-même resté muet lors des quatre dernières rencontres du club. Le joueur de 26 ans avait pourtant parfaitement lancé son exercice. Déjà meilleur buteur de Ligue 1 lors de la saison précédente avec 21 réalisations, l’avant-centre s’est rapidement imposé comme la principale arme offensive rennaise.

Mais cette dépendance devient problématique lorsque le numéro 9 ne marque plus. Depuis plusieurs rencontres, le Stade Rennais peine à trouver d’autres joueurs capables de prendre le relais dans la zone de vérité. L’équipe conserve des arguments offensifs, mais manque pour le moment de variété dans la finition. Le problème ne concerne donc pas uniquement la forme de Lepaul. Il touche aussi à la capacité collective du Stade Rennais à créer du danger et à répartir les responsabilités devant le but.

Les attaquants du Stade Rennais toujours muets !

Les chiffres sont particulièrement parlants pour les joueurs chargés d’accompagner Lepaul. Mousa Al-Tamari, Ludovic Blas et Issa Soumaré n’ont toujours pas marqué cette saison. L’ancien Havrais, arrivé libre, n’était d’ailleurs pas dans le groupe lors du déplacement à Lyon. Ces trois profils sont pourtant censés offrir des solutions différentes à Franck Haise : percussion, créativité et capacité à provoquer les défenses adverses. Pour l’instant, leur rendement reste insuffisant dans le dernier geste. Rennes a notamment manqué de variété sur les côtés, avec trop peu de dédoublements et de situations permettant de mettre l’avant-centre dans les meilleures conditions.

Le contraste est d’autant plus frappant que Rennes a réussi à engranger des points malgré un jeu parfois poussif. Les Rouge et Noir ont notamment battu Marseille sur le score de 1-0, le 11 septembre, grâce à un but d’Adrien Thomasson. Depuis la reprise après la trêve internationale, ce but est resté l’unique réalisation rennaise. Cette dépendance à quelques individualités peut devenir dangereuse sur la durée. Lorsque Lepaul est en réussite, le Stade Rennais possède un finisseur capable de transformer une occasion en but. Mais lorsque l’avant-centre est moins inspiré, les autres joueurs doivent prendre leurs responsabilités. C’est précisément ce qui manque actuellement à l’équipe de Franck Haise.