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FRANCE

ASSE – Rodez : Cathro ouvre la porte à un invité surprise !

Par Laurent Hess - 9 Oct 2026, 14:40
Ian Cathro sur le banc de l'ASSE

Privé de Julien Le Cardinal pour la réception de Rodez samedi soir, Ian Cathro va devoir revoir ses plans en défense. Si Chico Lamba semble favori pour remplacer le capitaine stéphanois, cette absence pourrait aussi permettre à l’une des jeunes recrues estivales de faire sa première apparition dans le groupe professionnel.

C’est l’un des coups durs de cette reprise. Touché musculairement lors du déplacement à Metz (2-2), Julien Le Cardinal manquera la réception de Rodez, samedi soir à Geoffroy-Guichard. Une absence préjudiciable tant l’ancien Brestois s’est imposé comme un élément essentiel du dispositif d’Ian Cathro. Sa sortie à Metz avait d’ailleurs coïncidé avec les difficultés défensives des Verts, finalement rejoints après avoir mené 2-0.

Jeudi, en conférence de presse, Cathro a confirmé son forfait. « Il a pris un gros impact sur son muscle face à Metz. Il a repris le terrain, mais c’est trop juste pour ce week-end », a expliqué l’Écossais. Heureusement, les nouvelles concernant son capitaine sont plutôt rassurantes.

Lamba favori, Le Cardinal espéré contre le Red Star

Selon nos informations, l’indisponibilité de Le Cardinal pourrait se limiter à la réception de Rodez. Depuis deux semaines, le défenseur suit un programme individualisé avec un préparateur physique. Il espère retrouver la compétition dès le prochain déplacement au stade Bauer, face au Red Star. Le staff ne prendra toutefois aucun risque avec son capitaine.

En attendant, Cathro doit lui trouver un remplaçant. Et Chico Lamba tient la corde. Le Portugais, qui n’a plus débuté en compétition depuis la fin de l’hiver dernier, a marqué des points en disputant l’intégralité du match amical contre Sion (5-1).

« Chico a bien tenu sa place contre Sion. J’ai apprécié ce qu’il a montré et s’il n’a pas de pépins d’ici là, il sera apte à débuter contre Rodez. C’est une option », a confié Cathro.

L’autre possibilité serait de faire reculer Maxime Bernauer en défense centrale, ce qui pourrait profiter à Tamar Svetlin au milieu. Une certitude : Bernauer portera le brassard samedi soir.

Gueye et Dhaoui, deux jeunes recrues qui frappent à la porte

Mais l’absence de Le Cardinal pourrait aussi faire un heureux parmi les jeunes pousses stéphanoises. Une place se libère dans le groupe et deux recrues estivales semblent en mesure d’en profiter : Mourtada Gueye et Elyes Dhaoui.

Tous deux titularisés contre Sion, ils ont laissé une impression intéressante. Gueye, défenseur central sénégalais de 18 ans, est arrivé de la Be Sport Academy. Originaire de Touba, il a signé son premier contrat professionnel avec l’ASSE jusqu’en juin 2029. Son profil pourrait séduire Cathro, qui cherche à renforcer ses solutions défensives.

Dhaoui possède lui aussi des arguments. Né à Béja, en Tunisie, le 15 avril 2008, ce grand milieu défensif (1,93 m) a rejoint les Verts en septembre en provenance de l’Olympique de Béja. International tunisien chez les U17 et les U20, il s’est engagé jusqu’en 2029 et a montré de belles dispositions contre Sion.

Les deux joueurs sont donc en balance pour intégrer le groupe face à Rodez. Une première convocation constituerait une belle récompense pour l’un d’eux, quelques semaines seulement après son arrivée dans le Forez. Et confirmerait la volonté de Cathro de ne pas hésiter à ouvrir la porte aux jeunes. Reste à savoir lequel des deux aura droit à son premier grand frisson à Geoffroy-Guichard.

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