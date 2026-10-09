FC Barcelone : De Jong voit encore son retour repoussé avant Getafe !

Déjà privé de Raphinha pour recevoir Getafe samedi, le FC Barcelone devra également patienter avant de retrouver Frenkie de Jong. Revenu à l’entraînement collectif, le vice-capitaine néerlandais reste trop juste et manquera aussi le déplacement à Galatasaray.

De Jong encore trop juste

On vous en parlait ce vendredi : Raphinha est forfait contre Getafe et Galatasaray en raison d’un léger œdème musculaire à l’arrière de la cuisse droite. Hansi Flick a depuis apporté un nouveau point médical concernant Frenkie de Jong, dont le retour est lui aussi différé.

Blessé au genou durant la dernière Coupe du monde, le milieu de terrain néerlandais a pourtant retrouvé l’entraînement collectif ce vendredi. Une étape importante, mais encore insuffisante pour envisager sa présence lors de la 8e journée de Liga. Le vice-capitaine du Barça ne jouera pas davantage la rencontre de Ligue des champions à Istanbul.

Le Betis comme nouvel objectif

Selon les informations de CulturePSG, le staff catalan vise désormais une réintégration dans le groupe face au Betis, le 17 octobre. « Les nouvelles sont bonnes, il ne ressent aucune douleur, mais il faut attendre », a expliqué Flick en conférence de presse.

Le technicien allemand refuse donc de précipiter le retour d’un élément majeur de son entrejeu. Il a également confirmé que De Jong pourrait être utilisé en défense centrale lorsqu’il sera totalement rétabli. Un recours précieux puisque le Barça doit encore composer sans Andreas Christensen, touché au quadriceps gauche.

Officiel : Xavi Espart prolonge au FC Barcelone. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2108262610445430911

Flick récupère tout de même deux joueurs

L’infirmerie catalane apporte malgré tout quelques bonnes nouvelles avant Getafe. Eric Garcia, qui avait quitté la sélection espagnole en raison d’une gêne au genou gauche, s’est entraîné normalement cette semaine. Le défenseur pourra tenir sa place, malgré le masque qu’il porte depuis sa fracture du nez.

Joan Garcia est également disponible après sa blessure au genou contractée contre le Racing Santander le 16 septembre. « Il est bien et peut être titulaire », a assuré Flick. Gabriel Jesus devrait quant à lui débuter en pointe, l’entraîneur du Barça se disant très satisfait de son adaptation et de ses dernières semaines d’entraînement.

Une gestion prudente avant le PSG

Leader avec sept victoires en autant de journées, le FC Barcelone veut poursuivre son sans-faute sans prendre de risque avec ses capitaines. Après Getafe et Galatasaray, les Blaugrana affronteront le Betis avant de se déplacer au Parc des Princes le 20 octobre.

Le rendez-vous face au PSG reste donc en ligne de mire pour De Jong comme pour Raphinha. Pour le Néerlandais, une présence dans le groupe contre le Betis constituerait d’abord un test décisif, trois jours avant le choc européen.