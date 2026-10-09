PSG : les 145 M€ de Barcola commencent à faire parler !

Bradley Barcola n’a toujours pas marqué ni délivré de passe décisive après cinq matchs sous ses nouvelles couleurs. Malgré le poids de son transfert à 145 M€ bonus compris, Andoni Iraola refuse toutefois de parler de mauvaise passe.

Cinq matchs sans être décisif

Le compteur de Bradley Barcola reste bloqué. Après cinq rencontres, l’ailier français n’a encore inscrit aucun but et n’a délivré aucune passe décisive. Une entame forcément scrutée après un transfert estimé à 145 M€, bonus compris.

Avant ce mouvement, le PSG avait cherché à prolonger Barcola face aux convoitises dont il faisait l’objet. Son changement de dimension sur le marché place désormais chacune de ses prestations sous le microscope, surtout lorsque les statistiques ne suivent pas encore.

Andoni Iraola ne partage pourtant pas les premières inquiétudes. En conférence de presse, le technicien a défendu son attaquant et rappelé que la contribution d’un ailier ne pouvait pas uniquement être mesurée à travers ses buts et ses passes décisives.

Iraola refuse de parler de mauvaise passe

« Je ne pense pas qu’il traverse une mauvaise passe », a assuré Iraola dans une déclaration relayée sur X par Vibes Foot. L’entraîneur estime que les joueurs de couloir sont trop rapidement jugés lorsqu’ils ne trouvent pas le chemin des filets.

Andoni Iraola ne pense pas que Bradley Barcola traverse une mauvaise passe. Il assure que cela ne le dérange pas de le voir rater des occasions, à condition que l’ailier en prenne conscience. — @VibesFoot https://twitter.com/VibesFoot/status/2108575522498232407

« Le problème avec les ailiers, c’est que s’ils ne marquent pas, on considère qu’ils n’ont pas bien joué, mais il faut regarder le match dans son ensemble », a-t-il poursuivi. Un soutien clair, sans pour autant masquer les points sur lesquels Barcola doit rapidement progresser.

Les occasions manquées contre l’Atlético pointées du doigt

Iraola est notamment revenu sur le premier match face à l’Atlético de Madrid. Barcola y avait manqué « deux ou trois occasions assez nettes ». Son entraîneur reconnaît que ce manque d’efficacité compte, mais il ne semble pas inquiet tant que son joueur continue de se procurer des situations.

« Ça m’importe, mais je veux qu’il en prenne conscience », a expliqué le technicien. Le discours se veut donc protecteur, mais aussi exigeant. Barcola doit conserver sa capacité à déséquilibrer les défenses tout en retrouvant davantage de justesse dans le dernier geste.

Une confiance intacte malgré la pression

Le montant de son transfert nourrit inévitablement les attentes. Iraola préfère néanmoins insister sur la polyvalence et le statut de l’ancien Parisien : « C’est un joueur de premier plan pour nous, il peut évoluer à n’importe quel poste en attaque. »

Cette confiance publique offre encore du temps à Barcola. Ses cinq premiers matchs sans contribution décisive alimentent les discussions, mais son entraîneur ne remet ni sa place ni son importance en cause. Le prochain cap est désormais évident : transformer ses occasions en statistiques pour alléger la pression née de son prix.