FC Nantes : Abline tient enfin son déclic avant Toulouse !

Longtemps freiné par les conséquences de sa blessure estivale, Matthis Abline se considère désormais à 100 % de ses moyens. L’ancien attaquant du FC Nantes savoure également son nouveau rôle, même si son compteur but reste encore bloqué.

Abline a tourné la page de sa blessure

Matthis Abline retrouve enfin de bonnes sensations. Selon les informations relayées par Actu Ligue 1, l’ancien Nantais estime être totalement débarrassé de la blessure qui avait perturbé sa préparation estivale. Une étape importante avant le rendez-vous face à Toulouse.

L’attaquant français se sent maintenant pleinement opérationnel sur le plan physique. Après plusieurs semaines à chercher le bon rythme, il peut de nouveau enchaîner sans être limité. Un retour à 100 % qui doit lui permettre de retrouver davantage de spontanéité dans ses prises de balle et ses déplacements.

Matthis Abline est enfin à 100 %. Débarrassé de sa blessure estivale, l’ancien Nantais se sent pleinement prêt avant de défier Toulouse. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2108587362124972043

Un nouveau poste qui lui redonne le sourire

Ce mieux-être ne se limite pas à l’aspect athlétique. Abline savoure aussi son utilisation dans un nouveau registre. L’ancien pensionnaire de la maison Jaune et Verte estime que ce poste correspond davantage à ses qualités et lui permet de peser sur le jeu autrement que dans la seule finition.

Le contexte collectif contribue également à ce regain de confiance. Habitué à lutter dans une partie moins confortable du classement avec le FC Nantes, il découvre désormais les exigences du haut de tableau. Un changement de décor qui paraît nourrir ses ambitions et son envie de franchir un cap.

Son passage chez les Canaris n’avait pourtant pas été linéaire. L’attaquant avait déjà dû trouver les ressorts nécessaires pour retrouver une dynamique positive à Nantes, malgré des périodes moins favorables.

Le compteur reste bloqué, sans inquiétude

Une ombre demeure toutefois au tableau : Matthis Abline n’a pas encore marqué cette saison. Pour un attaquant, cette attente peut rapidement devenir pesante. Le joueur refuse néanmoins de céder à la panique ou de bouleverser son jeu pour aller chercher coûte que coûte ce premier but.

Sa ligne directrice reste claire : la réussite individuelle viendra d’abord par le contenu. Abline entend donc continuer à participer aux mouvements collectifs, à proposer des solutions et à retrouver ses automatismes. Sa condition physique désormais optimale constitue, dans cette optique, un premier signal encourageant.

Le match contre Toulouse doit lui offrir une nouvelle occasion de transformer ce mieux-être en efficacité. Sans renier son implication dans le jeu, l’ancien Nantais espère désormais que les chiffres finiront par suivre.