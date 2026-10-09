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FRANCE

RC Lens : la compo de Cahuzac face à l’OL avec cinq changements

Par William Tertrin - 9 Oct 2026, 19:47

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter l’OL dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1.

Ce vendredi soir, la Ligue 1 reprend ses droits après une longue trêve de trois semaines. À cette occasion, le RC Lens reçoit l’OL pour la 6e journée. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Yannick Cahuzac, qui a décidé de titulariser Gradit, Ganiou, Titraoui, Édouard ainsi que Sotoca par rapport au dernier match à Monaco. Coup d’envoi à 20h45 au stade Bollaert-Delelis.

La compo du RC Lens

Risser – Gradit, Ganiou, Antonio – Aguilar, Titraoui, Cuisance, Udol – Thauvin (cap), Édouard, Sotoca.

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