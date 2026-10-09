RC Lens : la compo de Cahuzac face à l’OL avec cinq changements

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter l’OL dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1.
Ce vendredi soir, la Ligue 1 reprend ses droits après une longue trêve de trois semaines. À cette occasion, le RC Lens reçoit l’OL pour la 6e journée. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Yannick Cahuzac, qui a décidé de titulariser Gradit, Ganiou, Titraoui, Édouard ainsi que Sotoca par rapport au dernier match à Monaco. Coup d’envoi à 20h45 au stade Bollaert-Delelis.
La compo du RC Lens
Risser – Gradit, Ganiou, Antonio – Aguilar, Titraoui, Cuisance, Udol – Thauvin (cap), Édouard, Sotoca.
𝐇-𝟏 avant #RCLOL ⏳Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 aligné par le coach Yannick Cahuzac pour cette 𝐉𝟔 de @Ligue1 face à l’@OL.#FiersDEtreLensois https://t.co/w1EH0sApWu— Racing Club de Lens (@RCLens) October 9, 2026