RC Lens – OL (2-1) : première victoire pour Cahuzac, les notes des Sang et Or

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis

Pour le retour de la Ligue 1, le RC Lens s’est imposé face à l’OL, encore invaincu, grâce à des buts de Sotoca et Udol, avant la réduction de Merah. Première victoire depuis le 1ère journée pour les hommes de Yannick Cahuzac. Découvrez les notes des Lensois.

RISSER 7

Coupable d’une petite frayeur sur une relance en première période, il n’a pas été perturbé et s’est montré très attentif à trois reprises : sur une frappe puissante de Sulc (49e), un tir au sol du droit de Nakamura (68e), et une frappe flottante de Morton (74e). Il n’a pu être invincible avec le but de Merah à bout portant, qui ne change rien à son gros match.

GRADIT 6

Il avait un sacré client face à lui avec la fusée Openda. Mais les deux se connaissent bien, et le numéro 24 a été très malin sur plusieurs situations, empêchant l’ancien Lensois de se mettre en valeur. Il a néanmoins été contraint de sortir après un duel avec le Belge, remplacé par Baidoo (53e), qui foire complètement son dégagement avant le but de Merah.

GANIOU 7

Absent depuis deux matchs, le défenseur lensois n’a rien perdu de son activité, et a comme d’habitude surnagé cette rencontre dans l’arrière garde. Il dévie malgré lui le ballon mal négocié par Baidoo qui amène le 2-1. 12 actions défensives pour le numéro 25, soit le plus haut total côté lensois ce soir.

ANTONIO 6

Pas réellement inquiété, il a bien rempli son rôle d’axial gauche et a fait le job pour empêcher Nuamah d’exister.

AGUILAR 6

Un très bon centre pour la reprise de volée de Sotoca détournée par Greif (12e), et de très bonnes choses, notamment une offrande pour Cuisance juste devant le but malheureusement interceptée par Kluivert. Buteur à Prague, il s’est de nouveau essayé à la frappe de loin avec une enroulée pied droit, passée très proche de la lucarne de Greif (53e).

TITRAOUI 5

Un peu de mal au départ avec plusieurs passes mal négociées et surtout un seul duel gagné sur cinq au total. Il ne faut pas oublier qu’il revient tout juste de blessure, raison pour laquelle il est sorti à la 54e pour l’entrée d’Haidara.

CUISANCE 7

Dans la lignée de son très bon match face à Monaco, il a été dans le même registre, avec une grosse activité au milieu de terrain. Récupération, projection, il a été partout et continue de monter en puissance. Une vraie bonne nouvelle ! Sorti à la 83e pour l’entrée de Bulatovic.

UDOL 6

Plutôt discret une bonne partie du match, il n’a pas pu/su mettre sa qualité de centre à profit. Tant pis, il a compensé avec la tête en marquant son deuxième but en deux matchs après un caviar de Thauvin sur coup-franc. Son match est malheureusement terni par son carton rouge reçu à la 84e pour une grosse semelle sur Merah.

THAUVIN 8

Comme à son habitude, il est souvent revenu très bas pour récupérer des ballons et lancer des offensives, comme lorsqu’il envoie Aguilar en profondeur à droite avant la reprise de Sotoca arrêtée par Greif (12e). Il a fallu un coup de génie de sa part pour servir le numéro 7, auteur de l’ouverture du score sur un superbe enchaînement. Écœuré par Greif, l’ancien Marseillais était tout proche du break sur sa frappe enroulée du gauche juste avant la mi-temps. Son tir écrasé à la 67e n’a pas trouvé meilleure fortune, jusqu’à un nouveau coup de génie sur coup-franc pour trouver la tête d’Udol victorieuse, comme à Monaco (76e).

SOTOCA 7

Quel match de patron ! Pour sa première titularisation depuis le 17 mai dernier contre… Lyon, le numéro 7 lensois a mis le costume des grands soirs. Mort de faim sur tous les ballons, il a distribué de belles offrandes, et a failli ouvrir le score sur une reprise du droit claquée en corner par Greif après un centre d’Aguilar (12e). À la 36e minute, il gratifie Bollaert d’un superbe enchaînement après une merveilleuse passe de Thauvin et un contrôle-frappe du pied droit qui termine dans le petit filet pour le 1-0. Un peu plus discret en seconde période, il sort tout de même sous l’ovation de Bollaert pour l’entrée de Kadile (69e).

ÉDOUARD 2

Match très compliqué pour lui ce soir. Dès les premières secondes, il gâche une attaque en loupant sa transmission. Il aurait pu profiter d’un bon pressing d’Aguilar dans la surface lyonnaise, mais son enchaînement avec un piqué a été détourné par Greif. Que de mauvais choix ensuite… À l’image de son contrôle raté après une belle ouverture (65e), il a peiné à exister face à la défense lyonnaise, et a tout raté… ou presque. Sorti à la 69e pour l’entrée d’Ivanovic.