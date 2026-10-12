Titulaire contre le Stade de Reims samedi à La Beaujoire (0-0), Patrik Carlgren a marqué des points auprès des supporters du FC Nantes.

Le FC Nantes n’a pas réussi à faire sauter le verrou rémois samedi à la Beaujoire. Mais ce match nul a tout de même apporté une satisfaction : les Canaris ont préservé leur cage inviolée.

Carlgren saisit sa chance au FC Nantes

Pour cela, Grégory Poirier avait décidé de changer de gardien. Patrik Carlgren a ainsi été préféré à Maxime Dupé, titulaire depuis le début de la saison. Un choix qui a plutôt bien fonctionné, puisque le FC Nantes a réalisé un clean-sheet. Sans réaliser une prestation exceptionnelle, le gardien suédois a répondu présent pour sa première titularisation de la saison en Ligue 2.

Dans une rencontre où les Canaris ont manqué d’efficacité offensive, conserver le zéro derrière constituait déjà un point positif. Carlgren a donc rempli sa mission, tout en envoyant un signal à son entraîneur. Ce changement n’est pas anodin. Depuis le début de l’exercice, Maxime Dupé peine à convaincre et a été critiqué à plusieurs reprises pour certaines de ses interventions. La concurrence était devenue un sujet sensible chez les Canaris. Face à Reims, Poirier a finalement décidé de rebattre les cartes.

Les supporters du FC Nantes ont choisi leur camp

L’entraîneur du FC Nantes a toutefois tenu à calmer les choses après la rencontre. Il a expliqué que son choix ne constituait pas une rupture avec Dupé, mais une décision sportive destinée à apporter une nouvelle énergie au poste. « Je pense que Maxime était un peu mieux sur les derniers matchs, mais il y avait toujours une ou deux situations où il n’avait pas encore retrouvé son niveau. Ce n’est pas du tout une rupture. C’était un choix. Je suis là pour faire des choix, et Patrik pouvait amener une nouvelle énergie sur ce poste-là. (…) Il y a une concurrence sur tous les postes », a expliqué Grégory Poirier. Le message est clair : Dupé n’est pas définitivement écarté, mais il ne bénéficie plus d’une place garantie dans le onze.

Le sondage publié par But! Football Club après la rencontre confirme la tendance. À la question « Après Reims, Carlgren a-t-il gagné une place de titulaire devant Dupé ? », les réponses sont particulièrement nettes : 92,6 % des participants ont répondu oui, contre seulement 7,4 % qui estiment que le Suédois n’a pas encore pris l’avantage. Ce résultat traduit surtout l’exaspération d’une partie des supporters face aux performances de Dupé depuis le début de saison. Il ne représente évidemment pas l’ensemble du public nantais, mais il donne une indication claire sur la popularité actuelle des deux gardiens. Carlgren part donc avec un crédit supplémentaire auprès des fans. Reste désormais à savoir si Poirier maintiendra sa confiance au portier suédois lors du prochain rendez-vous. Le FC Nantes doit recevoir Dunkerque samedi prochain à la Beaujoire (14h).