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ASSE Mercato : une grande annonce est tombée pour l’avenir de Boakye !

Par Fabien Chorlet - 12 Oct 2026, 16:55
Augustine Boakye (ASSE)

Auteur d’un excellent début de saison avec l’ASSE, Augustine Boakye pourrait prochainement prolonger son contrat avec les Verts.

Si l’AS Saint-Étienne occupe la tête de la Ligue 2 depuis le début de la saison, elle le doit en grande partie à Augustine Boakye. Indiscutable sur l’aile droite de l’attaque stéphanoise dans le système de Ian Cathro, l’international ghanéen réalise un début de saison tonitruant avec déjà cinq buts inscrits et trois passes décisives délivrées en huit matchs de championnat. Des performances qui font de l’ancien joueur de Wolfsberger l’un des hommes forts des Verts et qui n’ont pas échappé aux dirigeants de l’ASSE.

L’ASSE veut prolonger et revaloriser Boakye

Courtisé par plusieurs clubs européens lors du dernier mercato estival, notamment Anderlecht, Norwich et Wrexham, Augustine Boakye est finalement resté dans le Forez. Et alors qu’un départ aurait pu être envisagé cet été, l’ailier ghanéen de 25 ans pourrait désormais s’inscrire encore davantage dans la durée à Saint-Étienne. Le club stéphanois souhaiterait en effet sécuriser l’avenir de l’un de ses meilleurs joueurs, devenu un élément incontournable de l’effectif de Ian Cathro.

Discussions en cours entre l’ASSE et le clan Boakye !

Selon les informations de Peuple Vert, l’ASSE aurait ainsi entamé les premières discussions avec l’entourage d’Augustine Boakye en vue d’une prolongation de contrat. Actuellement lié aux Verts jusqu’en juin 2028, l’international ghanéen pourrait également bénéficier d’une revalorisation salariale pour récompenser ses excellentes performances et l’inciter à poursuivre l’aventure dans le Forez. Aucun accord n’aurait toutefois encore été trouvé entre les deux parties à ce stade. Un dossier important pour les dirigeants stéphanois, bien décidés à conserver l’un de leurs principaux atouts offensifs.

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