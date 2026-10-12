RC Lens : Cahuzac annonce un autre coup dur avant le Sporting

Yannick Cahuzac a fait le point sur les absents du RC Lens avant la réception du Sporting Portugal en Ligue des Champions.

Après avoir réussi son entrée en lice en Ligue des Champions en renversant le Slavia Prague (2-3), le RC Lens retrouve la prestigieuse compétition européenne ce mardi (18h45) avec la réception du Sporting Portugal à Bollaert, pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue. Un rendez-vous important pour les Sang et Or, qui devront toutefois composer avec plusieurs absences.

Gradit forfait contre le Sporting Portugal !

Présent ce lundi après-midi en conférence de presse d’avant-match, Yannick Cahuzac a fait le point sur l’état de son effectif, confirmant notamment le forfait de Jonathan Gradit. Victime d’une alerte musculaire vendredi dernier lors de la victoire face à l’Olympique Lyonnais (1-2) en Ligue 1, le défenseur lensois rejoint Maik Nawrocki et Abdallah Sima à l’infirmerie.

« On a toujours Maik Nawrocki et Abdallah Sima qui sont absents. Jonathan Gradit doit passer des examens ce (lundi) soir, je pense qu’on ne va pas prendre de risque par rapport à la longue blessure qu’il a pu avoir. On refera un point, à J-1 avant Troyes, pour voir comment il est. Sinon, le groupe est au complet », a confié Yannick Cahuzac devant la presse.