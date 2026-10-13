Oublié dans la première liste de Zinédine Zidane en équipe de France, Malo Gusto (Chelsea, 23 ans) serait ciblé par le PSG en vue du mercato.

Le PSG prépare déjà ses prochaines opérations. Après un mercato estival particulièrement scruté, les dirigeants parisiens continueraient d’explorer différentes pistes pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Gusto, une piste étudiée par le PSG

Parmi elles, un nom commence à circuler avec insistance : Malo Gusto. À 23 ans, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais pourrait représenter une opportunité intéressante pour Paris, qui souhaiterait renforcer son couloir droit tout en conservant davantage de possibilités tactiques. Selon Sacha Tavolieri, le PSG aurait pris contact avec l’entourage de Malo Gusto afin de sonder les conditions d’une éventuelle opération. Le latéral français évolue actuellement à Chelsea, où il est sous contrat jusqu’en juin 2030. Son avenir londonien pourrait néanmoins être un dossier à surveiller lors du prochain mercato. Toujours selon le journaliste, le club anglais pourrait se montrer plus ouvert à un départ en cas d’offre adaptée, avec un prix susceptible d’être revu à la baisse. Aucun accord n’est toutefois annoncé à ce stade. Le PSG aurait simplement commencé à explorer cette possibilité.

Malo Gusto possède plusieurs qualités susceptibles de séduire Luis Enrique. Capable d’évoluer comme latéral droit dans une défense à quatre ou de prendre davantage de hauteur dans un système offensif, le Français présente un profil compatible avec les exigences du technicien espagnol. Sa vitesse, son activité sur le côté et sa capacité à participer aux phases offensives pourraient offrir une solution supplémentaire au PSG. Son expérience en Premier League constitue également un atout. Formé à l’OL, Gusto a découvert le très haut niveau avec Chelsea et continue de progresser dans un championnat particulièrement exigeant. Pour Paris, l’objectif serait de disposer d’un joueur capable de répondre à plusieurs besoins sans bouleverser l’équilibre de l’effectif.

Zidane l’a écarté de sa première liste en Bleu

Le dossier présente aussi un autre élément d’actualité : la situation internationale du défenseur. Pour sa première liste à la tête de l’équipe de France, dévoilée le 18 septembre, Zinédine Zidane n’a pas retenu Malo Gusto. Le latéral de Chelsea figurait parmi les absents notables de cette sélection de 23 joueurs. Cette absence ne signifie cependant pas que le joueur a définitivement perdu du terrain chez les Bleus. Le nouveau sélectionneur a expliqué avoir dû effectuer des choix et précisé que certains joueurs non retenus pourraient retrouver le groupe lors des prochains rassemblements. Un éventuel transfert au PSG pourrait donc représenter une nouvelle étape dans la carrière de Gusto, sans garantir pour autant un retour immédiat en sélection.

Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2030, Malo Gusto ne sera pas libre de partir. Paris devra donc négocier avec les dirigeants londoniens si son intérêt se concrétise. Sa valeur est estimée à environ 35 millions d’euros par Transfermarkt, même si ce montant ne constitue ni un prix de vente officiel ni une indication certaine des exigences de Chelsea. L’hypothèse d’un tarif revu à la baisse pourrait néanmoins rendre le dossier plus accessible au PSG. Pour l’instant, la prudence reste de mise : aucun transfert n’est acté et les discussions ne semblent pas avoir dépassé le stade exploratoire. Mais si Paris décide de passer à l’offensive en janvier, Malo Gusto pourrait devenir l’un des dossiers à suivre pour renforcer le couloir droit.