RC Lens : Leca juge les débuts de Cahuzac et envoie un scud à Toppmöller

Le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, s’est exprimé au micro de Canal+ avant le match de Ligue des Champions face au Sporting Portugal.

Bollaert retrouve la Ligue des Champions ! Après avoir renversé le Slavia Prague (2-3) lors de son retour en C1, le RC Lens reçoit ce mardi (18h45) le Sporting Portugal, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue. Quelques minutes avant ce grand rendez-vous européen, le directeur sportif des Sang et Or, Jean-Louis Leca, s’est exprimé au micro de Canal+.

Leca souligne le retour de l’ADN lensois

Interrogé sur les premiers pas de Yannick Cahuzac à la tête du RC Lens depuis le départ de Dino Toppmöller, Jean-Louis Leca a dressé un premier bilan encourageant. Le dirigeant lensois estime notamment que le Racing a retrouvé son ADN depuis le changement d’entraîneur. Une déclaration qui peut être interprétée comme une pique indirecte adressée à Dino Toppmöller, dont le passage sur le banc artésien s’est terminé en septembre dernier.

« On est sur la bonne voie »

« Avant de valider, il faut un peu plus de temps. Il ne fallait pas tomber dans le scepticisme avant cette décision. Il ne faut pas tomber dans l’euphorie aujourd’hui. Ce qui est très important pour nous, c’est d’avoir renoué avec cet ADN. Pour le moment, on est sur la bonne voie. Maintenant, il faut être patient. On a des blessés qui reviennent. On a un entraîneur qui doit changer quelque chose pour inculquer de plus en plus. On avait vu des prémisses à Monaco en quelques temps. On a 15 jours pour travailler. Ça a été mieux contre Lyon, et on espère que ça ira de mieux en mieux », a confié Jean-Louis Leca sur Canal+.

Si le directeur sportif des Sang et Or se montre satisfait des premiers changements observés sous les ordres de Yannick Cahuzac, il appelle donc à la patience avant de tirer des conclusions définitives. Le choc face au Sporting Portugal en Ligue des Champions représente une nouvelle occasion pour le RC Lens de confirmer les progrès entrevus ces dernières semaines.