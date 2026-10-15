ASSE Mercato : un nouveau verdict est tombé pour l’avenir de Stassin !

Prêté au FC Séville cet été, Lucas Stassin voit son avenir en Espagne susciter de sérieux doutes chez les supporters de l’ASSE.

En toute fin de mercato estival, Lucas Stassin a finalement quitté l’AS Saint-Étienne pour rejoindre le FC Séville. L’attaquant belge a été prêté pour une saison au club andalou contre 2,5 millions d’euros, avec une option d’achat non obligatoire estimée à 25 millions d’euros. Avant son départ, l’ancien joueur de Westerlo avait également prolongé son contrat avec les Verts jusqu’en juin 2029, permettant ainsi à l’ASSE de conserver la main sur son avenir.

Le FC Séville va-t-il conserver Stassin ?

Après avoir parfaitement lancé son aventure sévillane en trouvant le chemin des filets dès son premier match face à l’Espanyol Barcelone (1-1), le 6 septembre dernier, Lucas Stassin a connu un coup d’arrêt. Touché aux adducteurs lors de la rencontre face au Deportivo La Corogne, l’ancien avant-centre des Verts a manqué les trois derniers matchs du FC Séville. Une blessure qui a freiné son adaptation au championnat espagnol, alors qu’il espère convaincre les dirigeants andalous de le conserver définitivement.

Mais l’avenir de Lucas Stassin au FC Séville reste incertain. Si le club espagnol dispose d’une option d’achat estimée à 25 millions d’euros, il n’est absolument pas obligé de la lever à l’issue de la saison. Un montant particulièrement important pour les finances sévillanes, qui pourrait peser dans la décision finale des dirigeants. Ces derniers devront notamment évaluer les performances du Belge sur l’ensemble de la saison avant de décider s’ils souhaitent investir une telle somme pour s’attacher définitivement ses services. Un retour à l’ASSE l’été prochain reste donc tout à fait envisageable.

Les supporters des Verts ne croient pas au transfert définitif de Stassin !

Et les supporters de l’ASSE semblent particulièrement pessimistes quant à la possibilité de voir le FC Séville lever l’option d’achat de Lucas Stassin. Dans un sondage réalisé sur le compte X de BUT! ASSE, nous vous avons demandé si le club andalou allait conserver définitivement l’attaquant belge à l’issue de la saison. Et le résultat est sans appel : 78,7 % des votants ont répondu « Non », contre seulement 21,3 % qui pensent que le FC Séville lèvera son option d’achat. Une tendance très nette qui montre que la grande majorité des participants au sondage ne croit pas à un transfert définitif de l’ancien Stéphanois en Espagne.

Ce pessimisme pourrait notamment s’expliquer par le montant élevé de l’option d’achat de Lucas Stassin, mais aussi par sa récente blessure, même si les motivations exactes des votants restent inconnues. À plusieurs mois de la fin de la saison, rien n’est toutefois encore joué pour le Belge, qui aura encore l’occasion de convaincre les dirigeants sévillans. Dans le cas contraire, l’attaquant de 21 ans pourrait retrouver le Forez l’été prochain, où il reste sous contrat jusqu’en juin 2029. Une perspective qui pourrait notamment intéresser l’ASSE en cas de remontée en Ligue 1.