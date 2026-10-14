Real Madrid : Mourinho veut relancer Vinicius, la polémique le rattrape

José Mourinho se retrouve au centre de deux dossiers liés au Real Madrid. Alors que le technicien portugais voudrait relancer Vinicius Junior, ses critiques sur l’arbitrage face à Villarreal ont provoqué une réponse particulièrement ferme de Santi Comesaña.

Mourinho pense à Vinicius Junior

José Mourinho n’a visiblement pas perdu de vue Vinicius Junior. Dans son journal du jour, Foot Mercato indique que le technicien portugais veut relancer l’ailier brésilien du Real Madrid.

La source ne donne toutefois aucune précision supplémentaire sur la nature de cette volonté ni sur la manière dont Mourinho compte s’y prendre. En l’état, il n’est donc pas question d’une opération concrète ou d’une négociation engagée avec la Maison Blanche. Le nom de Vinicius est simplement associé aux intentions du Special One.

Le dossier attire forcément l’attention compte tenu du statut de l’international brésilien. À Madrid, chaque information concernant son avenir prend rapidement de l’ampleur. Il faudra désormais attendre de nouveaux éléments pour savoir si cette piste peut réellement se transformer en mouvement.

Comesaña répond sèchement au Portugais

Dans le même temps, Mourinho doit composer avec les conséquences de ses prises de position après la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal. Santi Comesaña a en effet répondu aux plaintes du Portugais concernant l’arbitrage de cette affiche.

« Je ne sais pas de quoi ils se plaignent concernant l’arbitre. Si c’est rouge, c’est rouge ! Ils lui tombaient dessus dès la première minute. » — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2110285533473595476

Le milieu espagnol ne partage donc absolument pas la lecture de Mourinho. Comesaña estime que la décision contestée était justifiée et regrette surtout l’attitude adoptée envers l’arbitre dès le début de la rencontre. Une sortie qui prolonge publiquement une polémique déjà très commentée.

Deux dossiers sensibles autour du Real Madrid

Ces deux séquences placent encore José Mourinho dans l’actualité madrilène. D’un côté, son intérêt annoncé pour Vinicius Junior touche directement à l’un des joueurs les plus exposés de l’effectif. De l’autre, sa contestation arbitrale lui vaut désormais une réponse venue du camp de Villarreal.

Le Portugais voit ainsi son message sportif brouillé par cette nouvelle passe d’armes. Avant même que ses intentions concernant Vinicius ne soient précisées, la réaction de Comesaña remet la confrontation face à Villarreal au premier plan. Le dossier du Brésilien reste donc à confirmer, tandis que la polémique arbitrale, elle, est déjà bien installée.