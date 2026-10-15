RC Lens : le grand gagnant de la défaite face au Sporting est connu !

Malgré la défaite du RC Lens face au Sporting Portugal (0-2), Amadou Haïdara a livré une prestation convaincante et marqué des points pour la suite de la saison.

Après sa victoire renversante sur la pelouse du Slavia Prague (2-3) lors de la première journée, le RC Lens s’est incliné ce mardi soir face au Sporting Portugal (0-2), à l’occasion du grand retour de la Ligue des Champions au stade Bollaert-Delelis.

Haïdara a marqué des points

Malgré cette défaite, un joueur lensois a particulièrement tiré son épingle du jeu : Amadou Haïdara. Titularisé dans l’entrejeu aux côtés de Mickaël Cuisance, le milieu de terrain malien a livré une prestation de haut niveau, se distinguant notamment par son impact physique et son activité. Auteur de trois tirs, dont deux particulièrement dangereux, l’ancien joueur du RB Leipzig a également remporté 9 de ses 12 duels et récupéré 7 ballons.

Une prestation saluée en conférence de presse d’après-match par son entraîneur, Yannick Cahuzac. « Amadou a beaucoup de maturité dans son jeu et c’est vraiment ce qu’on recherchait ce mardi soir. Qu’il soit devant notre défense pour, tactiquement, équilibrer notre groupe, notre bloc. C’est vrai qu’Amadou a fait un bon match, comme beaucoup d’autres », a souligné le technicien du RC Lens, visiblement satisfait de l’apport de l’international malien malgré le revers de son équipe.

Haïdara a-t-il gagné sa place de titulaire ?

Pas toujours titulaire depuis le début de la saison, Amadou Haïdara pourrait bien avoir marqué des points précieux auprès de Yannick Cahuzac grâce à sa performance face au Sporting Portugal. Son activité à la récupération, sa solidité dans les duels et sa capacité à équilibrer le milieu de terrain constituent autant d’arguments en sa faveur. Dans ces conditions, il serait très surprenant ne pas voir l’ancien joueur de Leipzig enchaîner une nouvelle titularisation ce samedi (20h45) sur la pelouse de Troyes, lors de la septième journée de Ligue 1.