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FRANCE

FC Nantes : le clan Tavares sort du silence avant le passage devant la DNCG !

Par Fabien Chorlet - 15 Oct 2026, 12:30
Franck et Waldemar Kita dans les tribunes de la Beaujoire

À l’approche de l’examen du rachat du FC Nantes par la DNCG, l’entourage de Paulo Tavares a pris la parole pour évoquer les exigences de l’instance.

Le dossier de rachat du FC Nantes par Paulo Tavares entre dans une phase décisive. Dans les prochains jours, le projet porté par Phenix Sports Invest doit être examiné par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le gendarme financier du football français. En attendant ce rendez-vous crucial pour l’avenir des Canaris, les représentants du potentiel repreneur s’activent pour réunir l’ensemble des documents et garanties demandés par l’instance. Un passage particulièrement attendu, alors que de nombreuses interrogations subsistent autour du financement de cette opération.

L’entourage de Paulo Tavares répond aux doutes avant la DNCG

Alors que le scepticisme grandit ces derniers jours concernant les chances de validation du rachat par la DNCG, l’entourage de Paulo Tavares a décidé de prendre la parole. Dans le dernier épisode du podcast Sans Contrôle, le journaliste d’Hit West Simon Reungoat a rapporté les propos de proches du candidat à la reprise du FC Nantes. Ces derniers reconnaissent faire l’objet d’un examen particulièrement approfondi de la part du gendarme financier, tout en assurant mettre tout en œuvre pour satisfaire ses exigences.

Nous sommes particulièrement scrutés »

« Nous sommes particulièrement scrutés. On a le droit au scanner complet. Le niveau d’exigence documentaire est considérable, mais nous faisons le nécessaire pour répondre à toutes les demandes. Nous sommes totalement d’accord avec cette exigence de la DNCG. Le seul petit regret qui a été mis, c’est qu’elle n’ait pas été appliquée avec la même rigueur depuis des années, et surtout à tous les clubs sans exception, parce qu’effectivement, la loi a changé », a confié l’entourage de Paulo Tavares, dans des propos rapportés par Simon Reungoat.

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