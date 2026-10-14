En plein rachat du FC Nantes, Phenix Sport Invest n’a aucune certitude quant au fait de rassembler tous les documents DNCG d’ici à ce mercredi soir !

Le changement de propriétaire du FC Nantes semblait se rapprocher après la signature d’un protocole de vente entre la famille Kita et Phenix Sports Invest, le groupe mené par Paulo Tavares. Mais la dernière ligne droite s’annonce plus compliquée que prévu.

Un dossier toujours incomplet à quelques heures de l’échéance ?

La DNCG réclame un dossier particulièrement complet avant même d’accorder une audition aux candidats au rachat. Et selon Simon Reungoat, journaliste de Hit West, Phenix Sports Invest n’aurait aucune certitude de pouvoir rassembler l’ensemble des documents nécessaires d’ici mercredi soir. L’information vient nuancer les dernières annonces concernant le rachat des Canaris.

Alors que L’Équipe évoquait la possibilité de remettre le dossier dans les délais, Simon Reungoat indique que le groupe de Paulo Tavares ne serait pas certain de parvenir à réunir toutes les pièces demandées à temps. Un contretemps qui intervient à un moment particulièrement sensible pour le FC Nantes. Le protocole de vente a été signé, mais la transaction reste suspendue à plusieurs étapes, dont l’examen du dossier par la DNCG. Pour autant, ce retard potentiel ne signifie pas que le projet est abandonné.

Phenix Sport Invest reste confiant pour le rachat du FC Nantes

La principale difficulté concerne les garanties financières demandées aux repreneurs. Selon L’Équipe, la DNCG réclame notamment une garantie de 25 millions d’euros bloquée sur un compte. Le montant aurait été calculé en fonction du déficit structurel du FC Nantes sur les trois dernières saisons. Mais cette garantie ne représente qu’une partie des exigences de l’instance. Les candidats doivent également présenter des informations détaillées sur leur actionnariat, justifier l’origine des fonds, fournir un rapport indépendant sur leur moralité et établir un plan de financement sur trois ans. Un travail administratif et financier conséquent, qui pourrait expliquer les incertitudes autour du calendrier.

Malgré ces difficultés, le clan Phenix Sport Invest resterait très confiant quant à sa capacité à aller au bout du processus. Paulo Tavares et ses partenaires ont désormais un objectif clair : convaincre la DNCG de la solidité de leur projet et de leur capacité à assurer l’avenir du FC Nantes. L’enjeu dépasse largement la seule signature d’un accord avec Waldemar Kita. Il s’agit de démontrer que les futurs propriétaires disposent des ressources nécessaires pour financer durablement le club. La DNCG devra donc examiner les garanties et les documents fournis avant de se prononcer. À ce stade, aucune validation définitive du rachat n’a été annoncée. Pour les supporters du FC Nantes, l’attente se prolonge.