ASSE : Mamour Ndiaye a déjà prévenu Larsonneur, va-t-il tenir sa promesse ?

Propulsé titulaire après la blessure de Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye va connaître son baptême du feu samedi soir face au Red Star. Une occasion en or pour le jeune Sénégalais, qui n’a jamais caché son ambition : prendre la place du numéro un et ne plus la lâcher !

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Samedi dernier, face à Rodez (2-0), Mamour Ndiaye a effectué ses grands débuts officiels avec l’ASSE en remplaçant Gautier Larsonneur, touché au genou. Une entrée sous les ovations du Kop Nord, avec un large sourire. Mais le jeune Sénégalais ne compte pas se contenter de quelques minutes dans le Chaudron. Samedi soir, à Bauer, il sera titulaire pour le choc au sommet de Ligue 2 face au Red Star. Et il entend bien saisir sa chance.

À cinq jours de son 21e anniversaire, Ndiaye s’apprête donc à vivre un sacré baptême du feu. Ian Cathro lui accorde toute sa confiance. « Il va nous apporter sa taille, son physique, sa présence, son agressivité aussi. C’est un gros potentiel mais ça reste un jeune joueur. On n’avait pas forcément prévu de le lancer si tôt. Ça arrive maintenant mais je pense qu’il est prêt », a expliqué l’Écossais jeudi.

« Tu ne lui rends plus jamais sa place ! »

Mais Ndiaye n’a pas attendu cette blessure de Larsonneur pour afficher ses ambitions. Dans une vidéo publiée par Jah, au sortir de l’été, le Sénégalais a raconté comment il avait déjà profité d’une situation similaire à Sarpsborg, en Norvège, où il a acquis une année et demie d’expérience en première division.

« Quand un gardien de but fait le fou et se blesse… S’il me laisse simplement cinq minutes, je vais m’imposer face à lui et face à tous ses supporters ! », lançait-il avec un grand sourire, en wolof.

Ndiaye avait ensuite raconté comment la blessure du titulaire lui avait ouvert les portes de l’équipe première, pour un match face à Molde. « On a gagné 2-0, j’ai fait un match de dingue et un clean sheet. Le gardien est resté sur le banc pendant deux ans ! »

Et le Sénégalais ne s’arrêtait pas là. « Moi, j’ai tellement galéré, je suis passé par des terrains en terre battue, avec des mecs qui me tiraient dessus à bout portant… Quand tu arrives ici sur des terrains parfaits et qu’un mec te laisse sa place, tu te dis : “Mais c’est mon lit, c’est mon matelas !” Tu ne la lui rends plus jamais ! »

Larsonneur a-t-il du souci à se faire ?

Des paroles fortes, qui en disent long sur le caractère et l’ambition du jeune portier. Évidemment, Ndiaye ne visait pas directement Larsonneur. Mais ses déclarations prennent aujourd’hui une résonance particulière. Car le voilà dans une situation presque identique à celle qu’il avait connue en Norvège.

Et cette fois encore, il compte bien transformer l’essai. D’autant que Larsonneur, malgré son bon match contre Rodez, n’a pas toujours rassuré depuis le début de saison. Sa blessure pourrait l’éloigner des terrains plusieurs semaines, Cathro ayant expliqué jeudi que le club réfléchissait encore aux options concernant son genou.

Ndiaye pourrait donc disposer de plusieurs rencontres pour bousculer la hiérarchie. Avant son entrée face à Rodez, il n’avait disputé que deux matchs sous le maillot vert, en amical et avec la réserve, pour autant de clean sheets. Cette fois, le niveau d’exigence sera tout autre.

À Bauer, face au dauphin de l’ASSE, le Sénégalais jouera gros. Une belle prestation pourrait lui permettre de marquer les esprits et de semer le doute dans celui de Cathro. Larsonneur est prévenu : sa doublure n’a aucune intention de lui rendre sa place sans combattre. Reste à savoir si Ndiaye saura joindre les actes à la parole. Réponse dès samedi soir !