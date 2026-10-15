PSG Mercato : un ancien de Ligue 1 et international français a dit oui à Paris !

Ancien défenseur du Toulouse FC, Jaydee Canvot serait séduit par l’idée de rejoindre le PSG, mais Crystal Palace n’entend pas laisser filer son jeune talent aussi facilement.

Le PSG tient peut-être une piste prometteuse pour renforcer sa défense. Selon les informations de Football Insider, Jaydee Canvot serait intéressé par une arrivée à Paris, alors que le club de la capitale suit de près sa progression en Premier League. Une ouverture intéressante pour les champions de France, qui avaient déjà été associés à Canvot lors du mercato estival.

Jaydee Canvot séduit par le projet du PSG

Âgé de 20 ans, le défenseur central français a découvert le football anglais après son départ du Toulouse FC pour Crystal Palace, à l’été 2025. Ses performances outre-Manche ont rapidement attiré l’attention du PSG, qui cherche à anticiper ses besoins en défense.

D’après Football Insider, l’international espoir français serait flatté par l’intérêt parisien et se montrerait favorable à un transfert si les dirigeants franciliens passaient concrètement à l’action. Le dossier reste toutefois au stade des spéculations : aucun accord entre les clubs n’a été annoncé.

Crystal Palace ne veut pas lâcher son défenseur

Le PSG devra néanmoins convaincre Crystal Palace, qui souhaite conserver son jeune joueur. Le club anglais est en position de force puisque le contrat de Canvot court jusqu’en juin 2029. Les Eagles ne sont donc soumis à aucune urgence financière ou contractuelle pour vendre leur défenseur.

Formé à Toulouse, où il a disputé 22 rencontres de Ligue 1 avant son départ, Canvot possède un profil intéressant pour Paris : jeune, français et déjà confronté aux exigences du championnat anglais. Son expérience dans l’Hexagone pourrait faciliter un éventuel retour.

Reste à savoir si le PSG transformera cet intérêt en offre concrète. Une chose est sûre : Jaydee Canvot serait ouvert à l’idée de rejoindre Paris, mais Crystal Palace aura son mot à dire dans ce dossier du mercato.