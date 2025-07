RC Lens : Oughourlian serre encore la vis, coup dur pour le Mercato ! 

Joseph Oughourlian a choisi de parler cash devant un parterre de chefs d’entreprise locaux, réunis hier au musée du Louvre-Lens. Le propriétaire du RC Lens n’a pas fait dans le flou : les moyens seront en baisse cette saison, et la rigueur budgétaire devient une priorité absolue.

Ni plus ni moins, Joseph Oughourlian a annoncé une nouvelle cure d’austérité au RC Lens. « La mission est remplie, la masse salariale était remontée à un peu plus de 40 millions d’euros, on veut la faire redescendre à 27–28 M€ dès cette saison », a affirmé le boss lensois dont les propos sont relatés par L’Équipe. En cause : un contexte économique tendu, aggravé par la crise des droits télé, dont les effets percutent de plein fouet même les clubs bien gérés comme le Racing.

« On s’est vus un peu plus beaux que ce qu’on était »

Oughourlian ne se cache pas : l’euphorie de la saison 2022-2023, conclue par une magnifique deuxième place en Ligue 1 et une qualification historique en Ligue des champions, a peut-être fait perdre un peu de lucidité à la direction du club. « On s’est vus un peu plus beaux que ce qu’on était, reconnaît-il. On avait prolongé certains joueurs dans la chaleur du moment, sur des contrats longs, avec des ambitions élevées. Aujourd’hui, il faut revenir à quelque chose de plus réaliste. »

Le président a aussi rappelé que le RC Lens restait structurellement déficitaire, avec une perte d’environ 4 M€ malgré une masse salariale déjà revue à la baisse. « On a encore un peu trop de joueurs sous contrat, a-t-il glissé, en évoquant la nécessité de dégraisser encore l’effectif, et donc d’ouvrir la porte à certains départs cet été. »

Plus vendeur, mais pas à n’importe qui

Si Oughourlian a récemment étudié des offres pour certains de ses clubs satellites — notamment le club de Padoue en Italie, où le fonds italo-américain Primera Capital a manifesté son intérêt — il a fermement assuré qu’il n’était vendeur d’aucun club : ni Lens, ni Millonarios (Colombie), ni Saragosse (Espagne). Ce qui compte, c’est de consolider chaque projet, dit-il.

Et les ambitions sportives dans tout ça ? Le patron ne les renie pas, mais il les replace dans un cadre. « On va se situer autour de la 10e masse salariale du championnat. Pour jouer l’Europe, il faudra surperformer, comme on l’a déjà fait. Notre ADN, c’est d’être un club solide, enraciné, qui bouscule parfois les plus gros. Mais on ne peut pas bâtir un projet sur l’illusion d’être un cador chaque saison. »

Le deal Diouf prêt à capoter ?

En parallèle, L’Équipe nous apprend que le départ d’Andy Diouf à Burnley est en passe de capoter. Le Français n’a toujours pas validé un départ chez le promu anglais, qui ne souhaite désormais pas attendre éternellement. L’ultimatum des Anglais n’a pas été très apprécié dans l’entourage du joueur du RC Lens, ce qui complique désormais les discussions.