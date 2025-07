RC Lens Mercato : une recrue bouclée, un club frappe à la porte pour Fulgini !

L’avenir d’Angelo Fulgini au RC Lens semble s’inscrire plus que jamais en pointillés…

Le RC Lens entame une nouvelle ère avec Pierre Sage sur le banc à la place de Will Still et de profonds changements dans l’effectif, dans tous les secteurs de jeu. Angelo Fulgini pourrait être concerné par cette véritable révolution estivale du RCL où l’ancien angevin n’a plus qu’un an de contrat.

Kocaelispor le veut

Au sortir d’une saison délicate (1 but et 1 passe décisive en 23 matches de L1), Fulgini (28 ans), dont le salaire est supérieur à 100 000 € par mois, semble plutôt s’orienter vers un départ. Et selon Foot Mercato, il est sollicité. « L’ancien Angevin est aujourd’hui fortement courtisé par Kocaelispor. Le club turc, promu en Süper Lig, est séduit par le profil du très expérimenté milieu lensois qui totalise tout de même plus de 200 matches de L1 au compteur. Reste désormais à voir si les différentes parties, qui ont entamé des discussions, parviendront à trouver un accord », révèle en effet le média.

Par ailleurs, Foot Mercato affirme que le RC Lens a bouclé l’arrivée de Robin Risser au poste de gardien.

Le joueur est attendu à Lens dans les prochaines heures pour passer la traditionnelle visite médicale.

Le coup d’oeil de But FC

« Fulgini ne devrait pas être retenu. Mais est-ce que la Turquie l’attire, c’est une autre question… »