ASSE : deux renforts dont un ex de Manchester City annoncés aujourd’hui ?

Deux renforts arrivent dans le staff de l’AS Saint-Étienne : Daley et Holohan débarquent pour renforcer la structure sportive.

L’AS Saint-Étienne continue de structurer son organisation en vue de la saison à venir. Après les ajustements opérés dans l’effectif, Le Progrès fait savoir que le club ligérien s’apprête à officialiser ce jeudi l’arrivée de deux nouveaux membres dans son staff technique : Calum Daley et Donough Holohan.

Daley, qui officiait précédemment aux Queens Park Rangers (QPR), va intégrer le staff stéphanois en tant que préparateur physique. Il viendra renforcer le département de la performance physique, un secteur essentiel dans une saison longue et exigeante comme celle de Ligue 2, que l’ASSE aborde avec de grandes ambitions. Reconnu pour son exigence et sa méthode de travail basée sur la rigueur et la personnalisation, Daley apportera une touche anglaise à la préparation des Verts.

L’ASSE veut se professionnaliser au maximum

L’autre recrue, Holohan, est un nom bien connu dans le milieu du haut niveau. Passé notamment par Manchester City, il occupera désormais le poste de directeur de la performance à Saint-Étienne. Son rôle sera central dans la coordination entre les différents pôles du club : préparation physique, récupération, suivi médical et analyse des données. Une vision moderne et intégrée de la performance, que l’ASSE souhaite pleinement exploiter pour optimiser le rendement de son effectif.

Ces deux arrivées témoignent de la volonté du club de se professionnaliser encore davantage et d’adopter les standards des meilleures structures européennes. Le président Jean-François Soucasse et le coach Horneland l’ont martelé : l’ASSE veut remonter durablement en Ligue 1, et cela passe aussi par un staff de haut niveau, capable d’accompagner les joueurs dans tous les aspects de leur développement.

Reste à voir maintenant quel impact auront ces nouveaux visages sur le quotidien du groupe professionnel. Une chose est sûre : l’ASSE continue de se reconstruire avec méthode et ambition.