RC Lens Mercato : la réponse forte du Racing à la Roma pour El Aynaoui !

Alors que l’AS Roma continue de faire le forcing pour recruter Neil El Aynaoui (24 ans), le RC Lens aurait proposé une prolongation de contrat à son milieu de terrain.

🟨 Négociation en cours

Un an après avoir failli mettre le cap sur l’AS Monaco, Neil El Aynaoui est de nouveau au cœur de négociations entre le RC Lens et un potentiel acquéreur. En 2024, la direction sang et or s’était mise d’accord avec son homologue princière pour un transfert d’environ 30 M€ mais l’ancien Nancéien s’était blessé juste avant de s’envoler pour le sud de la France. Ce qui avait fait capoter le deal. Remis sur pied, El Aynaoui intéresse désormais l’AS Roma. Le club italien aurait formulé une première offre au Racing, qui l’aurait refusée.

Le RCL veut prolonger son milieu de terrain

Mais ce mardi, Fabrizio Romano annonce que la Roma est revenue à la charge, prolongeant les négociations avec la direction artésienne. Plus important : le RC Lens aurait la volonté de conserver son joueur et même de le prolonger ! Pour le moment, le bail d’El Aynaoui s’étend jusqu’en 2027. Si jamais la Roma ne formule pas l’offre attendue par les Sang et Or, la direction artésienne entamera alors des négociations pour étendre son bail.

Même s’il sait à quoi s’en tenir concernant les finances du RC Lens, Pierre Sage ne serait sans doute pas mécontent de pouvoir compter sur l’un des meilleurs Sang et Or de la saison dernière !

« Le coup d’œil de But FC »

« Ce serait une très bonne nouvelle que Neil El Aynaoui reste au RC Lens. Ce serait un bon message envoyé aux joueurs comme aux supporters : ses soucis économiques sont derrière lui et il peut conserver ses meilleurs joueurs. »