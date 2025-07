RC Lens Mercato : ça se tend encore pour Udol au FC Metz

L’entraîneur du FC Metz, Stéphane Le Mignan, a commenté l’absence de son latéral gauche et capitaine Matthieu Udol (29 ans), qui aimerait rejoindre le RC Lens.

🟨 Négociation en cours

Sous contrat jusqu’en 2027 mais désireux de partir cet été, Matthieu Udol a décidé d’aller au bras de fer avec le FC Metz. Pour cela, le latéral gauche de 29 ans a séché la reprise de l’entraînement, hier lundi. Et il a recommencé ce mardi. Il entend ainsi faire valoir la parole donnée par sa direction, qui lui avait promis un bon de sortie en cas de remontée du club. Ce qui a été fait au terme des barrages avec le Stade de Reims (1-1 ; 3-1 a.p.). Mais les dirigeants lorrains, eux, comptent sur leur capitaine et ils ne comprennent pas qu’il veuille aller jouer dans un club, le RC Lens, de la même division que le leur.

« On est déçus qu’il ne soit pas avec nous »

Et visiblement, leur entraîneur, Stéphane Le Mignan, est sur la même longueur d’ondes que sa direction puisqu’il a déclaré ce mardi : « Si on était restés en Ligue 2, ça aurait été plus compréhensible, car il mérite de jouer en Ligue 1, mais là, on y est, en Ligue 1. On est déçus qu’il ne soit pas avec nous et c’est perturbant car c’est notre capitaine. Je l’ai eu au téléphone avant la reprise et il m’a exprimé son souhait de partir. Ce n’est pas une situation agréable, mais on est là pour avancer, alors je me concentre sur le terrain et sur les joueurs qui ont envie de travailler. On espère que la situation sera réglée le plus vite possible et qu’il sera avec nous ».

Vu comment les choses sont en train de tourner, il paraît peu probable que Matthieu Udol rejoue avec le FC Metz. Mais il semble également évident que le club lorrain ne fera rien pour faciliter son départ vers Lens, notamment en ce qui concerne l’indemnité de départ…

« Le coup d’œil de But FC »

« Matthieu Udol tente le tout pour le tout en séchant la reprise du FC Metz. Une triste fin d’aventure pour un pur Messin, formé au club. On ne voit pas comment les choses pourraient se terminer autrement que par un départ mais le RC Lens risque d’en payer le prix. »