ASSE Mercato : Lucas Stassin prêt à quitter les Verts, deux clubs ont déjà son accord !

S’il devait quitter l’ASSE cet été, Lucas Stassin disposerait déjà d’un accord avec deux clubs étrangers.

Alors que son avenir va animer le mercato d’été, Lucas Stassin ne compterait pas s’éterniser à l’AS Saint-Étienne. Fort de ses 12 buts et 5 passes décisives la saison dernière en Ligue 1, l’attaquant belge veut évoluer à un niveau supérieur pour continuer à progresser et espérer intégrer la sélection nationale en vue de la Coupe du Monde 2026. Une information dévoilée par le journaliste Sacha Tavolieri, qui en a dit un peu plus lors d’un space organisé sur X par le compte Tribune Verte.

Deux équipes étrangères déjà d’accord avec Stassin

« Il n’y a pas de doute sur le fait qu’il considérerait comme un échec, l’idée de rester. Ce serait un échec général pour tout l’environnement de Lucas, qu’après une saison pareille, il reste en Ligue 2. C’est assez logique de le comprendre comme ça. Cela n’a rien à voir avec l’amour qu’il peut vouer à un club. » La valeur du joueur est claire sur le marché, même si elle est sujette aux habituels ajustements : « Lorsqu’on dit que l’on veut 25M€, c’est pour en avoir 20M€. Lorsqu’on dit qu’on veut en avoir 20M€, on négocie autour de 17M€. C’est toujours une question de volonté aussi. Il faut savoir que Lucas Stassin a déjà des accords contractuels avec deux équipes étrangères. Il attend que les clubs dégainent. »

Pour le moment, le marché reste timide, mais Stassin ne se montre pas pressé ni conflictuel : « Lui n’est pas dépendant du marché alors que tous les clubs attendent que le marché bouge et comme ça ne bouge pas, tout le monde se regarde un peu dans le blanc des yeux, mais les choses sont quasiment actées dans l’esprit de Lucas. » Et de rassurer sur l’état d’esprit du joueur : « Si la question est de savoir s’il ira au clash pour partir, je ne pense pas que ce soit dans la nature du joueur. »

Un dossier qui ne va pas se décanter de suite

Si des clubs comme Stuttgart et West Ham sont intéressés, ils n’ont pas encore formulé d’offres concrètes. « Les clubs savent combien ça coûte, ils vont certainement jouer leur jeu avec des offres plus basses. Mais on aura quelque chose de suffisamment respectable pour pouvoir faire une contre-proposition et derrière pouvoir trouver un accord. Il faut savoir que les clubs qui sont actuellement les plus proches de Lucas, qu’ils soient allemands ou français, ce sont des clubs qui peuvent dépenser 20M€. »

En résumé, le transfert semble en bonne voie, mais la concrétisation pourrait prendre un peu de temps. « Il n’y a pas de proposition pour l’instant. Il y a des intérêts, notamment Stuttgart qui existe toujours. West Ham est venu, il y a d’autres intérêts notamment en France. Ils vont à un moment donné chercher à transformer cet espèce de précontrat entre club et joueur en quelque chose de concret. L’appareil de domino n’a pas encore bougé parce que nous ne sommes que début juillet. Je pense que c’est un dossier qui va mettre du temps et qui prendra encore quelques semaines », a détaillé le journaliste, dans des propos rapportés par EVECT.