ASSE : ce que retient vraiment Eirik Horneland après la victoire contre Troyes

La réaction d’Eirik Horneland après la victoire de l’ASSE contre l’ESTAC Troyes en amical.

Après une victoire courte mais précieuse de l’ASSE contre Troyes (1-0), Eirik Horneland a partagé une analyse mitigée. L’entraîneur norvégien a souligné l’apport d’un match intense et utile dans la préparation estivale, mais n’a pas éludé les manques dans la construction du jeu, notamment lors d’une première mi-temps peu fluide.

Un clean-sheet qui rassure Horneland

« Les points positifs après ce match ? L’intensité qu’il y a eu dans le match déjà, c’était un match très physique, c’est positif dans la préparation. Après tout n’a pas été parfait, on a eu du mal à se trouver dans la première mi-temps. On n’a pas concédé beaucoup d’occasions de buts. Ce qui est positif également, c’est le temps de jeu qu’on a pu donner aux joueurs. La production physique qu’a engendrée ce match et la façon dont on est parfois arrivé à attaquer sont aussi des points positifs », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par EVECT.

Côté défensif, les Verts ont affiché des progrès. Un clean-sheet face à Troyes qui contraste avec la prestation précédente contre l’Étoile Carouge (3-1), et qui rassure Horneland sur la direction à prendre : « C’est un clean-sheet aujourd’hui, on est content parce qu’on en a besoin. On est une équipe qui a concédé beaucoup de buts la saison passée. La dernière fois que Saint-Étienne est monté de Ligue 2 vers la Ligue 1, je pense qu’ils avaient réalisé sur la saison 17 ou 18 clean-sheets. C’est important pour monter. On doit travailler à la fois sur l’organisation défensive, les comportements individuels en défense mais aussi sur l’attitude dans notre manière de défendre notre but et dans notre surface. »