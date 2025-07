Liverpool accélère pour Hugo Ekitike : un pari offensif à haut potentiel

Après une saison 2024/2025 XXL du côté de l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike est sur le point de franchir une nouvelle étape majeure dans sa trajectoire. Liverpool, désormais guidé par Arne Slot, a déjà bouclé un accord personnel avec l’attaquant français de 23 ans. Le club négocie désormais activement avec Francfort, qui réclame entre 80 et 100 millions d’euros pour laisser partir son joyau. Plus qu’un simple feuilleton estival, ce dossier illustre une stratégie offensive assumée de la part des Reds, dans un contexte où la succession de Darwin Núñez s’inscrit comme une question tactique et symbolique majeure.

Un profil taillé pour la Premier League

À Francfort, Ekitike a explosé. Mobile, intense, agressif dans le pressing, il incarne parfaitement les exigences du système d’Arne Slot. Sa capacité à alterner appels en profondeur et séquences de conservation haute a fait de lui une pièce centrale du pressing collectif allemand. Mais Ekitike, ce n’est pas seulement de l’énergie et du volume de course : c’est aussi de la créativité et une finition nette.

Avec 22 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, il a prouvé qu’il pouvait être à la fois point de fixation et second attaquant. Cette polyvalence est précieuse pour une équipe qui ne souhaite plus dépendre d’un seul profil en pointe. Son rendement offensif, couplé à son âge (23 ans), en fait un investissement stratégique. Sa courbe de valorisation, qui a atteint des pics à 75 M€, conforte l’idée qu’il faut miser sur lui maintenant — avant qu’il ne devienne inabordable à 25 ou 26 ans.

Évolution du potentiel marchand d’Hugo Ekitike

La trajectoire financière d’Ekitike témoigne d’une montée en puissance aussi rapide qu’impressionnante. En janvier 2021, alors qu’il évoluait avec la réserve de Reims, il était estimé à seulement 400 000 €. Un prêt au Danemark plus tard, il monte à 600 000 €. Puis vient l’éclosion.

Entre octobre et décembre 2021, sa percée en Ligue 1 le propulse entre 2,5 et 6 M€, avant d’atteindre les 28 M€ au printemps 2022, au pic de sa période rémoise. Le PSG l’attire en novembre 2022 pour un montant estimé à 25 M€, mais son statut peine à se consolider. Il oscille ensuite entre 15 et 20 M€, jusqu’à ce que Francfort lui redonne des couleurs.

De mai à décembre 2024, il franchit un cap : sa valeur grimpe de 20 à 40 M€. En mars 2025, le marché s’emballe. Juste avant l’ouverture du mercato, il est évalué entre 55 et 75 M€, rattrapant, voire dépassant, les standards des grands attaquants européens.

Darwin Núñez : un baromètre pour mesurer l’ambition

L’ombre de Darwin Núñez plane forcément sur ce dossier. Arrivé pour près de 85 M€ en septembre 2022, l’attaquant uruguayen avait suscité des attentes comparables. Sa trajectoire, elle aussi, a connu des hauts et des bas. En 2019, il valait 200 000 €. Un an plus tard, au moment de son passage en Espagne, il dépasse les 10 M€. À Benfica, entre 2020 et 2022, sa courbe grimpe jusqu’à 55 M€, avant que Liverpool ne mise sur lui.

Depuis, sa valeur oscille entre 45 et 70 M€, au gré des performances, de la forme physique et de sa capacité à peser dans les grands matchs. Là où Núñez apporte puissance et percussion, Ekitike propose un profil plus fluide, plus imprévisible. Il excelle dans les déviations, les combinaisons rapides, les démarrages tranchants et la création d’espaces. Deux profils opposés, mais deux visions du poste de numéro 9.

Enjeux et perspectives pour Liverpool

L’arrivée d’Hugo Ekitike ne serait pas un simple ajout d’effectif : elle traduirait une volonté claire de renouveler l’animation offensive. Arne Slot a montré qu’il privilégiait la rotation et la complémentarité. Ekitike viendrait offrir une alternative crédible à Luis Díaz ou Mohamed Salah, mais surtout un profil capable d’évoluer seul ou accompagné dans l’axe.

Ce recrutement pose néanmoins une vraie question de gestion d’effectif. Avec Núñez sous contrat jusqu’en 2027, Liverpool doit trancher : s’orienter vers un système à deux pointes, ou vendre l’Uruguayen pour rééquilibrer les comptes et rationaliser son animation offensive.

Quoi qu’il en soit, l’adaptation d’Ekitike devra être rapide. La Premier League n’attend personne. Intensité, verticalité, volume défensif : le natif de Reims devra répondre à toutes les exigences d’un collectif en mutation, avec une ambition intacte de viser le podium et de performer en Europe.