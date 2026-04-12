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FRANCE

OM : un ancien flop du PSG plombe les débuts de De Zerbi, Tottenham au plus mal !

Par Laurent Hess - 12 Avr 2026, 17:20
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Les débuts de Roberto De Zerbi tournent au cauchemar. Battu à Sunderland, Tottenham s’enfonce… et c’est un ancien joueur du PSG qui a fait la différence.

De Zerbi déjà sous pression après un premier revers

Le choc espéré n’a pas eu lieu.

Pour sa première sur le banc de Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi n’a pas réussi à relancer son équipe. Les Spurs se sont inclinés sur la pelouse de Sunderland AFC (1-0), confirmant leur mauvaise dynamique.

Un résultat inquiétant.

Car loin de provoquer un électrochoc, ce changement d’entraîneur semble pour l’instant sans effet. Tottenham continue de s’enfoncer dangereusement au classement, avec la menace d’une relégation en Championship qui devient de plus en plus réelle.

Mukiele, un visage bien connu de la Ligue 1

Et le bourreau du jour n’est pas un inconnu.

C’est Nordi Mukiele, ancien joueur du Paris Saint-Germain et passé aussi par Montpellier, qui a inscrit l’unique but de la rencontre.

Un symbole fort.

Souvent critiqué lors de son passage au PSG, Mukiele s’est offert un moment décisif en Angleterre, au pire moment pour Tottenham et pour De Zerbi.

Tottenham s’enfonce dans la crise

Cette nouvelle défaite confirme une tendance alarmante.

Tottenham ne parvient plus à gagner, enchaîne les contre-performances et semble en perte totale de repères. L’arrivée de Roberto De Zerbi devait marquer un nouveau départ… mais la réalité est bien différente.

Le club londonien est désormais plongé dans une crise profonde. Entre un ancien du PSG qui brille ailleurs et un entraîneur attendu qui trébuche dès ses débuts, ce match résume parfaitement l’imprévisibilité du football.

Une chose est sûre : la mission de l’ancien coach de l’OM s’annonce bien plus compliquée que prévu.

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