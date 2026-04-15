Interrogé hier par une chaîne anglaise après la victoire du PSG à Liverpool (2-0), Ousmane Dembélé a confirmé qu’il ne maîtrisait pas la langue de Shakespeare, alors qu’un départ à Chelsea est annoncé.

Le match d’Ousmane Dembélé à Liverpool, hier, a été le résumé de ses qualités et de ses défauts. L’attaquant du PSG a commencé par manquer une grosse occasion, qui aurait plié le quart de finale retour de Champions League tout en climatisant Anfield. Il a semblé mettre du temps à récupérer mais il a continué de presser la défense des Reds. Et puis, dans les vingt dernières minutes, il a inscrit un doublé qui a envoyé son équipe en demi-finales. De la maladresse mais surtout de l’abnégation et du talent : tout Ousmane Dembélé s’est trouvé dans ces 90 minutes !

« My english is bad »

Une prestation de Ballon d’Or qui a dû finir de convaincre, si besoin en était, la direction du PSG qu’il fallait faire un effort pour le prolonger. On le sait, les discussions entre les deux parties achoppent au niveau salarial. Le club de la capitale ne veut pas sortir de la grille qu’il a fixée alors que Dembélé réclame des émoluments largement supérieurs à ce qu’il touche actuellement. Pendant que les discussions patinent, une rumeur l’envoie de l’autre côté de la Manche, plus précisément à Chelsea. Mais au vu de ce qu’on a entendu hier, cette rumeur semble infondée.

En effet, interrogé par CBS après la rencontre à Anfield, Dembélé, visiblement mal à l’aise devant les questions posées en anglais, a répondu : « My english is bad. I speak in french. Thierry j’ai besoin de toi ». Tout le monde a rigolé. Cela confirme que Dembélé ne vise pas un départ en Premier League car les footballeurs prennent généralement des cours de langue avant un transfert…

Fresh off of his brace against Liverpool, Ousmane Dembélé joins the UCL crew to discuss PSG's title defense 😮‍💨👇 pic.twitter.com/yd1PsGssNg — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 14, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League