ASSE Mercato : ça se tend pour Ekwah, Stassin et Davitashvili !

L’ASSE a plusieurs dossiers sur le feu à l’approche du dernier mois du Mercato…

Le championnat de Ligue 2 reprend ses droits dans trois semaines et l’ASSE est encore loin d’avoir bouclé son recrutement. Evect fait le point sur l’avancée du chantier et confirme la signature imminente du jeune anglais Josh Duffus, déjà arrivé dans le Forez depuis quelques jours.

Toujours pas d’offre pour Stassin et Davitashvili

Le site dédié aux Verts confirme que l’ASSE devrait recruter prochainement deux latéraux. Par les possibles partants, les dirigeants espèrent vendre Lamine Fomba et Dylan Batubinsika. Pour Mickaël Nadé, cela dépendra des éventuelles propositions. Quant à Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, « c’est toujours le calme plat pour l’un comme pour l’autre avec aucune offre officielle formulée et des échanges au point mort », peut-on lire. Enfin, le cas Pierre Ekwah tarde à se décanter. Malgré la levée de son option d’achat, le joueur « empoisonne le club puisque ce dernier ne s’entraîne pas, n’effectue pas la préparation avec les Verts, ce qui a forcément un impact sur la préparation et la construction de l’effectif. » Le chantier reste vaste, donc.