Énorme rebondissement pour Alexander Isak : Newcastle sous le choc, Liverpool rêve d’un coup de maître

Revirement inattendu sur le mercato anglais : Alexander Isak veut quitter Newcastle alors que tout semblait plié. Liverpool, qui vient d’enrôler Hugo Ekitike, sent l’opportunité d’un duo spectaculaire si Luis Diaz part.

Isak claque la porte, Newcastle pris de court

Le scénario semblait écrit d’avance pour Newcastle, confiant de conserver sa star offensive. Mais le buteur suédois de 25 ans, lié jusqu’en 2028, vient de bouleverser le club : il a explicitement demandé à partir cet été. Ecarté de la tournée asiatique pour une blessure à la cuisse, Isak cache en réalité un malaise plus profond. Avec 54 buts inscrits en 86 matchs de Premier League, sa côte a crevé le plafond : estimé à 120 millions d’euros, le Scandinave pourrait pulvériser le mercato.

Liverpool voit grand : Ekitike recruté, Isak désormais possible

Les Reds viennent tout juste d’attirer Hugo Ekitike, projetant déjà leur avenir offensif. Jusque-là, la piste Isak semblait refermée, Newcastle étant inflexible. Mais ce retournement de situation rallume les espoirs des dirigeants de Liverpool, désireux de former une attaque jeune, puissante et polyvalente. L’idée d’associer Ekitike à Isak fait frémir Anfield : une doublette qui pourrait faire basculer la saison.

Luis Diaz, le maillon qui peut tout déclencher

Le sort du Colombien fait tanguer le projet des Reds. Luis Diaz, arrivé du FC Porto en 2022 pour 45 millions d’euros, est suivi de près par le Bayern Munich. Son possible transfert, alors qu’il a marqué 29 buts en 103 matchs, représenterait une belle manne : sa valorisation a atteint 80 millions en octobre 2024. Si Diaz fait ses valises, Liverpool aurait non seulement les fonds mais surtout la place pour accueillir Isak, et composer une attaque inédite autour du Scandinave et d’Ekitike.

Newcastle dos au mur, la situation s’envenime

La pression monte sur les Magpies, déçus d’avoir vu Ekitike leur filer sous le nez et désormais sous la menace d’un départ d’Isak. Les dirigeants, protégés par un contrat long, souhaitent garder la main, mais le vœu du joueur pourrait forcer une vente retentissante. Un transfert d’Isak ne changerait pas seulement la vie de Newcastle : tout l’équilibre de la Premier League pourrait être bousculé, tant sa valeur marchande et son influence sur le terrain sont majeures.

Mercato : Liverpool guette, l’Angleterre retient son souffle

Alors que la brèche s’ouvre pour un transfert monumental, l’avenir d’Isak reste incertain. Optera-t-il pour un nouveau départ sous les couleurs de Liverpool, poussera-t-il la direction de Newcastle à céder ? Si le dossier Diaz se décante, les Reds frapperont fort. Mais dans une Premier League plus incertaine que jamais, chaque rebondissement peut tout changer. L’été s’annonce bouillant sur le marché anglais !