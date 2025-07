RC Lens Mercato : après l’échec du retour de Frankowski, les Sang et Or veulent se venger du Stade Rennais !

Le RC Lens et le SRFC sont de nouveau à la lutte sur ce Mercato…

Après six mois difficiles à Galatasaray, le Stade Rennais finalise les derniers détails avec Galatasaray pour obtenir le prêt avec option d’achat de Przemyslaw Frankowski. L’option d’achat serait comprise entre 5,5 et 6M€. Sur ce dossier, le SRFC a devancé le RC Lens et le Paris FC, mais selon Foot Mercato, le RCL et le club breton ont une autre cible commune.

Le RCL et le SRFC sur Sorensen (Midjylland)

Il s’agit du milieu de terrain international Espoirs danois Oliver Sorensen. A 23 ans, il évolue du côté du FC Midtjylland où il a disputé plus de 120 matches depuis 2020. Auteur de 10 buts la saison écoulée, Sorensen plait beaucoup aux deux clubs de L1. Qui seraient disposés à poser sur la table entre 6 et 8 millions pour s’attacher ses services.