Rennes boucle le retour de Frankowski : accord total avec Galatasaray

Le Stade Rennais frappe fort sur le marché estival. Le club breton vient d’enregistrer un accord total avec Galatasaray pour le retour de Przemyslaw Frankowski en Ligue 1, officialisant une opération structurante pour les saisons à venir.

Les détails du transfert

Après plusieurs jours d’attente, la négociation s’est accélérée et débouche sur un montage original : prêt de deux ans assorti d’une obligation d’achat pour l’international polonais. L’ancien Lensois s’inscrit dans un projet à long terme et disposera ensuite d’un contrat de deux saisons dans la foulée, soit une présence attendue au Stade Rennais jusqu’en 2029.

Prêt longue durée (2 ans)

Option d’achat automatique à l’issue du prêt

Contrat de 2 ans après le transfert définitif

Un prêt long format pour sécuriser l’avenir

Cette solution confirme la volonté rennaise de capitaliser sur l’expérience de Frankowski tout en sécurisant son intégration progressive dans le collectif. Priorité identifiée après les signatures de Valentin Rongier et Quentin Merlin, son retour illustre la stratégie prudente mais ambitieuse du club breton sur le marché des transferts.

L’impact immédiat attendu s’accompagne d’une vision à long terme pour stabiliser l’effectif sur les côtés. Le stade Rennais a su profiter d’une fenêtre de tir pour rapatrier un joueur aguerri, tout en amortissant l’effort financier sur plusieurs exercices.

Frankowski de retour en Ligue 1

À 30 ans, Frankowski revient dans un championnat où il s’est imposé lors de son passage remarqué au RC Lens (122 matchs, 18 buts en Ligue 1). Moins en réussite à Galatasaray – où il n’a pas vraiment convaincu –, l’international polonais (50 sélections, 3 buts) retrouve la Ligue 1 avec l’envie de relancer sa carrière mais aussi de peser rapidement dans le sprint rennais pour les places européennes.

Quelle place dans le projet rennais ?

Le recrutement de Frankowski ne doit rien au hasard. Son profil polyvalent, capable d’évoluer sur le flanc droit comme à gauche, complète un secteur déjà renforcé, et permet à Rennes d’afficher ses ambitions sur la durée. Son expérience et sa qualité de piston devraient en faire une pièce maîtresse des prochaines saisons, dans un collectif qui mise sur la stabilité et l’intensité tactique.

Ce mouvement, l’un des plus significatifs de l’été en Ligue 1, témoigne de la réactivité rennaise et de l’attractivité retrouvée du projet breton. Le retour de Frankowski augure d’une nouvelle dynamique, au moment où la Ligue 1 entame un nouveau cycle d’ambitions et de défis pour les clubs français.