RC Lens Mercato : une porte de sortie a été trouvée pour Anass Zaroury !

Pas dans les plans de Pierre Sage pour cette saison, Anass Zaroury a trouvé un club pour rebondir.

Arrivé à Lens l’été dernier en provenance de Burnley pour 5 millions d’euros, Anass Zaroury n’a pas réussi à gagner totalement la confiance de Pierre Sage, nouvel entraîneur du club. Avec beaucoup d’espoirs placés en lui à son arrivée, il a démarré fort avec une passe décisive bien sentie contre Brest. Puis… plus rien. Il a participé à 28 rencontres de Ligue 1, avec à son actif 2 buts et 3 passes décisives, dont des golazos contre Lyon et Monaco. Malgré tout, le joueur marocain de 24 ans ne fait plus partie des plans de son coach.

Un prêt avec option d’achat

Initialement, le RC Lens ne souhaitait pas se séparer de lui cet été, mais face à ce contexte, le club a dû trouver une solution pour faciliter son départ. Et selon Foot Mercato, un accord a été trouvé avec le Panathinaïkos, qui accueillera Zaroury sous forme de prêt avec option d’achat. L’ailier marocain s’apprête donc à découvrir le championnat grec, dans l’espoir de relancer sa carrière loin de la Ligue 1. Son premier défi avec le Pana sera de se qualifier pour l’Europe, étant donné que le club grec a été reversé au troisième tour de qualification de Ligue Europa, durant lequel il affrontera le Shakhtar Donetsk.