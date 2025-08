RC Lens Mercato : plusieurs joueurs poussés vers la sortie par Pierre Sage

À deux semaines du retour de la Ligue 1, Pierre Sage a commencé à envoyer des signaux forts pour son groupe.

Le RC Lens entre dans une nouvelle phase de sa préparation estivale. Après un stage en Angleterre ponctué par une opposition contre Wolverhampton (victoire 3-1), les Lensois s’apprêtent à accueillir l’AS Rome ce samedi à Bollaert pour ce qui s’annonce comme un premier test grandeur nature. Pour cette rencontre de prestige, Pierre Sage a convoqué 24 joueurs, avec quelques retours et absences notables.

Zaroury et Agbonifo sur le départ ?

Jonathan Gradit, ménagé cette semaine après un coup reçu et absent contre Wolverhampton, est de retour dans le groupe. En revanche, plusieurs joueurs manquent à l’appel, à commencer par Jeremy Agbonifo, dont l’option d’achat de 6,5 millions d’euros a été levée cet été. D’autre part, les jeunes Sidi Bane, Nidal Celik, Kyllian Antonio, Kembo Diliwidi, ou encore Alpha Diallo ne sont pas retenus pour cette affiche face aux Italiens. Angelo Fulgini et Salis Abdul Samed sont indésirables, tandis que Jhoanner Chávez et Rémy Labeau-Lascary sont sur le chemin du retour, tout comme le gardien Robin Risser.

Avec ce groupe restreint, Pierre Sage laisse donc certaines indications concernant les joueurs sur lesquels il va s’appuyer cette saison. La Voix du Nord rapporte d’ailleurs que Sékou Mara (Strasbourg) et Jusef Erabi (Hammarby) sont bien dans le viseur, même si le chantier principal reste la réduction de l’effectif. En ce sens, Anass Zaroury et Jeremy Agbonifo ne semblent plus entrer dans les plans à court terme.

Des jeunes vers un prêt

Du côté des jeunes, plusieurs départs en prêt sont envisagés pour leur offrir du temps de jeu. Nidal Celik et Sidi Bane, en défense centrale, pourraient être concernés, tout comme Tom Pouilly. Ce dernier voit d’ailleurs débarquer une forte concurrence : le Saoudien Saud Abdulhamid, qui arrive de l’AS Roma en prêt avec option d’achat. En attendant, le RC Lens aura donc rendez-vous face à un gros morceau à deux semaines de la reprise en Ligue 1, et Pierre Sage a passé un message clair.

« Comment j’aborde cette rencontre ? Avec beaucoup d’impatience et aussi avec la conscience que l’on a le devoir de donner quelque chose à notre public. Parce qu’à la fois, je considère ce sport et notre mission de cette manière, et aussi parce que l’on a affaire à un public qui est en attente et qui est surtout très fidèle, donc on se doit de leur donner des choses. Quand les supporters viennent au stade, il faut qu’ils repartent avec le sentiment que l’équipe leur ressemble, qu’ils soient heureux d’avoir réussi des choses, mais qu’ils soient aussi solidaires et très déçus lorsque les choses tourneront moins bien. Dans tous les cas, ils doivent se retrouver dans l’idée d’être impatients du match suivant et d’avoir hâte de revivre des moments ensemble avec l’équipe. Pour moi, sur le terrain, on a onze représentants de toutes les personnes présentes dans le stade et de tous ceux qui suivent le club », a déclaré le coach lensois, dans une interview pour le site officiel du club.