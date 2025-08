ASSE : Horneland reçoit de précieux conseils de la part de Dall’Oglio

Ancien entraîneur de l’ASSE ayant permis au club de remonter en L1 il y a un an, Olivier Dall’Oglio a expliqué combien la L2 était compliquée, délivrant quelques conseils à Eirik Horneland.

Samedi, à Laval, l’AS Saint-Etienne entamera sa saison de Ligue 2. Une saison qui doit ramener les Verts dans l’élite, quittée il y a deux mois. La mission des hommes d’Eirik Horneland s’annonce compliquée, semée d’embûches. Car, comme l’a expliqué Olivier Dall’Oglio, prédécesseur du Norvégien sur le banc de l’ASSE, la Ligue 2 est un championnat très difficile. Dans Le Midi Libre, celui qui a ramené les Stéphanois en Ligue 1 (et été viré six mois après…), a délivré quelques conseils à son successeur.

« Il faut être costaud sur le plan mental »

« En L2, il faut parfois 3 occasions pour avoir 1 but. En L1, il y a plus de joueurs qui sont talentueux, capables de marquer des buts, qui vont vite et cherchent la profondeur. Mais le championnat de L2 est difficile, il n’y a que des équipes qui sont cohérentes et très bien organisées. Tu peux très bien avoir une formation qui est supérieure aux autres en qualité. Mais ça va être toujours compliqué de te déplacer, d’aller gagner à l’extérieur. »

« Il faut avoir des joueurs un peu armés. Cela peut aider à soutenir les jeunes qui débarquent dans ce championnat mais aussi les plus qualifiés mais qui ne connaissent peut-être pas la rudesse des déplacements. Là où il faut être costaud, je pense que c’est surtout sur le plan mental. Cela se jouera aussi dans la solidité défensive, notamment à l’extérieur. Les adversaires ont souvent une détermination et plus de motivation face aux grosses équipes. »