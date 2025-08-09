Alors qu’il vient de démarrer sa saison avec Southampton, Will Still est une nouvelle fois revenu sur son départ du RC Lens.

La saison dernière a été un véritable défi pour le RC Lens de Will Still, tant sur le plan personnel que sportif. En effet, dans une saison de transition, l’ancien coach de Reims a vu plusieurs de ses titulaires partir au mercato estival et hivernal.

« J’allais aux matchs, je faisais des allers-retours et je me disais… »

Dans un entretien pour The Guardian, l’entraîneur belge est notamment revenu sur son départ du RCL, motivé par l’état de santé de sa compagne, la journaliste de Sky Sports Emma Saunders, qui a été gravement malade, d’abord atteinte d’un cancer de la thyroïde puis d’une encéphalite.

« J’allais aux matchs, je faisais des allers-retours et je me disais : “Je ne devrais pas être sur ce terrain d’entraînement. Je ne sais même pas pourquoi je suis là.” J’avais besoin d’être plus proche de chez moi et, au fond, Emma, c’est chez moi. »

Will Still vient de gagner son premier match avec Southampton

Malgré ces moments difficiles, son engagement pour Lens n’a jamais faibli. Le club a d’ailleurs réussi à terminer à la huitième place en Ligue 1. « J’ai juste essayé de faire de mon mieux et, honnêtement, terminer huitième de Ligue 1 la saison dernière, après avoir vendu tous les joueurs que nous avons vendus, reste l’une de mes plus grandes fiertés. Et le faire avec mes frères, c’était assez spécial. »

« Ce fut une saison gratifiante mais épuisante », a-t-il confié. Au-delà des contraintes sportives, les nombreux déplacements entre la France et l’Angleterre ont pesé pour Still : « Je ne regretterai pas l’Eurostar, aussi bon soit leur service. » Désormais installé du côté de Southampton, Will Still vient de gagner son tout premier match de D2 anglaise ce samedi, 2-1 face à Wrexham.